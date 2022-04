Plan "Mi Moto": presentan nuevo monto de financiación

La semana próxima estará disponible una nueva edición del "Plan Mi Moto" con la particularidad que el monto de financiación será mayor al actual. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional es para la compra de motos 0km. de fabricación nacional financiadas hasta en 48 cuotas con tasa fija y contará con un monto máximo de financiación de $300.000 a través del Banco Nación, contra los $250.000 que se entregan actualmente.

Lo que queda afuera de la financiación son el patentamiento y gastos administrativos vinculados a la entrega y la adquisición debe hacerse desde el marketplace del Banco, donde se detallarán los modelos y stocks disponibles.

El sistema será único de 48 meses, amortización en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés, sin período de gracia. Para las personas interesadas que perciban sus haberes en el Banco obtendrán una tasa de interés del 19,50% TNA Fija (bonificada por la secretaría de Industria), mientras que el Costo Financiero Total será del 25,59% e incluye capital, intereses y el IVA sobre los intereses.

Mientras que quienes no perciban sus salarios en el Banco Nación la TNA Fija será del 29,5% y el CFT del 38,75%. En cuanto a la afectación de ingresos, no podrá ser superior al 35% de los ingresos netos del solicitante, no habrá caros por mantenimiento de la caja de ahorros y el crédito se podrá cancelar de manera anticipada total o parcial en cualquier momento sin percibirse comisión alguna.

Habrá que esperar si en la renovación del plan continúan las actuales 13 marcas, que son Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden, con más de 40 modelos. Con relación a la cuota, si se solicitan $100.000, quien es cliente del Banco Nación tendrá una cuota mensual de $2.786, mientras que quien no lo sea deberá abonar $3.548.

Mientras que si el préstamo es de $200.000, la cuota para el cliente será de $5.573 y de $7.096 para el comprador que no sea cliente del Banco Nación.