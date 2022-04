Juez federal tomó una decisión que genera polémica, en causa por toma de tierras

El juez federal Alejo Ramos Padilla archivó la causa por la ocupación de tierras en el predio del ex Club de Planeadores de Los Hornos, en La Plata, y uno de los argumentos es que se produjo "a plena luz del día".

El magistrado advirtió, en el fallo que se conoció en las últimas horas, que la causa se archivó “por no constituir delito los hechos que la originaron, según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”.

Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal número 1 de La Plata, también señaló que “la delimitación informal de lotes con sogas, palos y alambres también ocurrió a la vista de todos” y que “los implicados ingresaron al predio sin que se advirtiera la adopción de ningún tipo de medida tendiente a denegar o dificultar ese ingreso", mientras que también adujo que "el ingreso a los terrenos se produjo a plena luz de día".

Mientras el intendente de La Plata, Julio Garro, rechazó el fallo, sobre lo que se considera como la mayor toma de tierras en territorio bonaerense, pero el gobierno provincial no apelaría, ya que tiene la intención de realizar una urbanización en el predio.

La ocupación de las 160 hectáreas pertenecientes al Estado Nacional se inició el 16 de febrero del 2020 y fue creciendo con el correr de los meses, hasta que los terrenos fueron ocupados por unas dos mil familias.

En un primer momento, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ordenó el desalojo, pero los ocupantes volvieron y ya no intervino, porque se trata de terrenos del Estado nacional.

En el fallo, el juez Ramos Padilla considera que es obligación del Estado asistir a las familias que procedieron a la toma y desarrollar un proyecto urbanístico, en un terreno que carece de los servicios básicos y es escasa la presencia de fuerzas de seguridad.

La sentencia fue criticada duramente por dirigentes de la oposición como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien señaló que "una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es a la luz del día, para Ramos Padilla no es delito".

"La Argentina necesita Justicia de verdad, no fallos con bases partidarias o ideológicas. La ley debe ser justa y clara. Esa es otra de las batallas que vamos a dar", advirtió la ex ministra de Seguridad de la Nación en su cuenta de la red social Twitter.

Por su parte, el diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo consideró que con decisiones judiciales como la de Ramos Padilla se destruye "la cultura del esfuerzo".

“Cuando pasan estas cosas me pregunto qué harían esos jueces si les tomaran sus casas. Lo único que logran es destruir la cultura del esfuerzo. ¿Para qué trabajar si no es ilegal que vengan y te lo arrebaten?”, argumentó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

El Concejo Deliberante de La Plata manifestó su "preocupación" por el fallo y también cuestionó al magistrado. "La mayor toma de tierras de la provincia de Buenos Aires NO ES UN DELITO porque se realizó DURANTE EL DÍA. Esto es de gravedad institucional porque abre una nueva puerta a las tomas de terrenos, generando una gran incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial ante la comisión de delitos contra la propiedad", expresó el cuerpo deliberativo en un comunicado.

"Vemos con gran preocupación que un Juez sienta que tiene el poder de dictar un fallo de esta envergadura, para defender una usurpación de terrenos motorizada por punteros kirchneristas", añadieron los ediles platenses alineados con el intendente Garro, de Juntos por el Cambio.