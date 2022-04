Unidad Piquetera alista una marcha federal

La reapertura de los planes sociales o alternativas de asistencia, mejoras en la cantidad y la calidad y en la celeridad en el reparto de alimentos, reposición de la entrega de herramientas para proyectos productivos, son los reclamos que presenta el movimiento denominado Unidad Piquetera para levantar la protesta anunciada para la semana próxima.

Juan Zabaleta -ministro de Desarrollo Social- los recibirá este jueves. En la previa hubo contactos con funcionarios de esa cartera, aunque no adelantaron propuestas concretas para resolver el conflicto.

Las negociaciones transcurren en medio de reuniones y cruces entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad luego del acampe de la semana pasada en la 9 de Julio y las diferencias sobre la política social y la relación con las organizaciones ante el aumento de la conflictividad en las calles por el panorama económico crítico y la suba de la inflación. Horacio Rodríguez Larreta ratificó el pedido de que “le saquen los planes” a los que cortan calles, como sucedió con los acusados de la agresión al despacho de Cristina Kichner en el Senado. Zabaleta lo rechazó.

“Nos parece una barbaridad, porque está apuntando para el lado equivocado. En este país lo que fracasó es la clase política, no se crea empleo genuino hace diez años y eso pasa porque han castigado sistemáticamente al sector económico más dinámico que son las pymes”, dijo Silvia Saravia -dirigente de Barrios de Pie- a Clarín.

Y advirtió: “Si a ese sector no se lo revitaliza, vamos a tener que seguir pidiendo planes. Pero se enojan con las protestas en lugar de ver sus propias frustraciones”.

Eduardo Belliboni -referente del Polo Obrero- también cuestionó la postura de Rodríguez Larreta. “Es una barbaridad, el derecho a la protesta está garantizada por la Constitución. ¿Por qué no lo hicieron cuando Macri era presidente? Hicimos un acampe de 48 horas. Pretende actuar como un juez”.

El subsecretario Pablo Pais y otros funcionarios de Desarrollo Social mantuvieron contactos con los referentes de las organizaciones, en la previa del encuentro con Zabaleta. Los movimientos pidieron reuniones para hoy con distintas áreas.

