Ante Alberto, Boric reconoció “diferencias” por los límites de la plataforma continental

El presidente de Chile, Gabriel Boric, reconoció este lunes que existen diferencias con Argentina respecto a los límites de la plataforma continental antártica, pero confió en que se podrán zanjar.

Antes de eso, Boric ratificó el apoyo chileno al reclamo argentino por la soberanía sobre las islas Malvinas, hizo hincapié en que la relación entre ambos países es una relación "sin fronteras", y se declaró "aliado, cómplice" de Fernández en la "batalla contra la desigualdad por un mundo más justo para todos y todas".

A su turno, Fernández subrayó que "Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une". En este sentido, puntualizó que "esto es algo que debemos atender de una vez y para siempre: Chile y Argentina indisolublemente tienen un destino común que debemos cuidar".

La primera pregunta de los periodistas presentes buscó indagar en la polvareda levantada a partir de que la ministra de Interior chilena, Izkia Siches, se refirió a un territorio mapuche como "Wallmapu", un término ancestral que denomina tradicionalmente a una zona geográfica que abarca parte de Argentina.

"No hay ninguna confusión. Eso quedó aclarado inmediatamente. El Gobierno y el presidente chilenos se encargaron de explicarme el alcance de esa palabra, que para nosotros no generó absolutamente ninguna inquietud", dijo Fernández.

"Ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos paises, y no tenemos temas pendientes a ese respecto", respondió por su parte, Boric.

Posteriormente, cuando se le preguntó si su enunciada búsqueda de la unidad latinoamericana incluía a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son señalados por las violaciones a derechos humanos, Boric aclaró cuál es el lineamiento político de su Gobierno al respecto.

El problema que existe en algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en derechos humanos, también lo tienen algunos sectores de derecha cuando hablan solamente de la triada Venezuela-Cuba-Nicaragua, y el periodismo lo reproduce permanentemente", afirmó.

"¿Por qué los medios me preguntan solamente sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, y no me preguntan por las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en Chile? ¿O los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?", cuestionó el mandatario.

"Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra en todos los lugares del mundo, independientemente del color político del gobierno que los vulnere", enfatizó.

