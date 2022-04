Escándalo en el Parlasur por la presencia de “Pepín” Rodríguez Simón

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón reapareció en público luego de varios meses para participar de la sesión del Parlasur en Uruguay, pero su presencia no pasó desapercibida y terminó en escándalo luego de que diputados de ese cuerpo lo abuchearan y rechazaran su participación por estar prófugo de la justicia y con asilo político en el país vecino.

El hecho ocurrió luego de una hora de comenzada la sesión. El presidente del Parlamento, Tomás Bittar, le cedió la palabra a Rodríguez Simón, quien podría hablar durante tres minutos, pero inmediatamente los diputados argentinos del Frente de Todos comenzaron a gritar que el exfuncionario de Cambiemos “es un prófugo” y que no correspondía su intervención. Antes un abucheo constante y aplausos para que no pudiera hablar, Simón alcanzó a decir: “Corresponde por reglamento, estoy esperando mi turno para hablar. El espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a defensa, que es una práctica indecorosa más allá de violar una cantidad de normas en derechos humanos. Quería señalar que no estoy prófugo de la justicia, estoy a derecho”. Ante esto, Bittar llamó a un cuarto intermedio de diez minutos, se cortó la transmisión y se reanudó después sin Rodríguez Simón y con el diputado argentino Armando Abruza hablando, quien pidió que la comisión de ética se reuniera para analizar la condición del asesor judicial de Mauricio Macri. “Pepín” tuvo durante la gestión de Macri dos cargos, pero ninguno vinculado a la Justicia: director de YPF por el Estado Nacional y representante por Argentina en el Parlasur.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.