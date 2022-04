Cristina expresó que "la Patria no es una cuestión de ideología"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que en "la defensa de los intereses de la patria no hay una cuestión de ideología" y llamó a diferenciar "las disputas políticas de lo que es irrenunciable" para el país como el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, al encabezar en el Congreso un homenaje a los trabajadores legislativos que hace 40 años combatieron en la Guerra con Gran Bretaña.

"En la defensa de los intereses de la Patria no hay izquierda ni derecha. A la Patria se la defiende por todos lados, por izquierda, por derecha y por el centro. Tenemos que diferenciar las disputas políticas de aquello que es irrenunciable", señaló Cristina Fernández al hablar en este homenaje que encabezó junto al presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.

La vicepresidenta afirmó además que en cuestiones de geopolítica "no hay ni buenos ni malos", y que todo se reduce a una cuestión de intereses. Cristina afirmó además que la Guerra de Malvinas "puso fin al Partido Militar que había actuado en Argentina desde 1930", y aclaró que "como peronista, no puede tener un sentimiento contra" la actividad castrense. "Ustedes (les dijo a los exsoldados presentes en el homenaje) fueron junto a las Madres de Plaza de Mayo los que parieron la democracia. Y fue Malvinas la que terminó siendo el punto final a la historia del partido militar en Argentina", sostuvo.

Para la exjefa de Estado, el aniversario por Malvinas "puede ser no solo una evocación espasmódica cada 2 de abril sino algo que nos obliga a seguir luchando por ellas pero además de luchar hacerlo con inteligencia y con aliados".

Durante la ceremonia, Massa declaró que se debe pedir "perdón" por "no haber recibido como héroes en su momento a aquellos que aun perdiendo la batalla militar habían dejado todo en esas islas" y agradeció a los exsoldados empleados parlamentarios por su desempeño durante la guerra.