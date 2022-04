Kulfas habló de “terreno propicio para un plan de industrialización"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró días atrás que Argentina se encuentra ante "un terreno propicio para un plan de industrialización" que genere crecimiento, empleo y exportaciones a lo largo de la década, aun a pesar de "problemas significativos por la situación internacional en materia de precios, costos e inflación".

En una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para presentar detalles del Plan Argentina Productivo 2030, que se debatirá desde este mes en 30 mesas de trabajo en todo el país para ser puesto en marcha hacia fines de año, Kulfas afirmó que en los últimos dos años el país recibió más de 1200 proyectos de inversión en distintas etapas de ejecución por US$ 53.000 millones en sectores como las energías, las minerías y desarrollos productivos.

Según el ministro, "el camino emprendido da resultados" y enumeró que "con más producción nacional, trabajo argentino y más exportaciones está creciendo sobre bases sólidas" y remarcó que lo importante es que "la recuperación no sea transitoria".

Para Kulfas, "la madre de todas las batallas es la estructura productiva, que apuesta al trabajo" y "no con planes", algunos de los cuales "con los ministros (de Desarrollo Social, Juan) Zabaleta y (de Trabajo, Claudio) Moroni se están dando de baja porque se consiguen empleos formales".

También destacó el descenso en el índice de la pobreza, "que está en 37,3% de las personas y el 28% de los hogares, es decir que bajó de 40,4 a 37,3".

"Tenemos que trabajar en metas razonables, creíbles, que nos unifiquen a todos en este gran objetivo que debería ser central, que es que haya cada vez menos argentinos bajo la línea de pobreza", dijo el titular de Desarrollo Productivo.

Por otra parte, Kulfas expresó que el Gobierno nacional buscará "coordinar con el sector industrial cómo optimizar" una eventual escasez de gas y gasoil para el sector productivo, ante la coyuntura de volatilidad de precios y de reducción de la oferta internacional registrada a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

"La Argentina necesita comprar un 10% a 15% de su consumo de gas de invierno, pero cuando tengamos claro esa disponibilidad, el faltante es lo que vamos a coordinar con el sector industrial para optimizarlo y esperamos que sea con el menor impacto posible", expresó el ministro.

En otro tramo de la conferencia, el ministro aseguró que la Argentina "tiene un programa económico claro, con política fiscal, de acumulación de reservas", y señaló que se trata de "un plan a largo plazo" que "siempre lo tuvo".

Kulfas negó que el Gobierno prevea una inflación para este año del 65% al indicar que "no hay una proyección de ese nivel", y refirió que "la guerra generó un impacto adicional", aunque admitió que de la inflación interanual del 52% "hay un 12% por el contexto internacional y el resto es todo nuestro".