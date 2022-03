"Chiche" Duhalde cargó contra Cristina: "

La exsenadora y diputada, Hilda "Chiche" Duhalde criticó la demostración de fuerzas de La Cámpora en la movilización por el Día de la Memoria. Para la esposa del expresidente, las internas del Frente de Todos que se expresaron en las calles durante el 24 de marzo, le producen "tristeza" y son "lamentables".

"Lo de ayer me pareció lamentable, tal es así que como llegaba esa fecha me vine a Uruguay a quedarme unos días, intuyendo que el manejo de un día tan triste para los argentinos iba a ser lo que fue. Me produce una enorme tristeza el manejo desolador para todos los que tuvimos que vivirlo de verdad", declaró Duhalde en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, criticó a Cristina Fernández de Kirchner, y la definió como "la líder de un sector cada vez más empequeñecido". Además, diferenció su postura contraria al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de los desempeño del expresidente Julio Cobos y de "El Chacho" Peñaloza. "Cristina (Kirchner) tiene capacidad de daño todavía, pero no es para nada comparable con el caso de Cobos, y el Chacho. No los puedo comparar, ella está dispuesta a algo que todavía no tenemos claro. estará buscando la posibilidad de que en el 2023 no perder la provincia", explicó.

A su parte, cuestionó el papel de Máximo Kirchner en la movilización de ayer, tras asegurar que "no tiene idea" de lo ocurrido durante la época más oscura de la Argentina. "Mucho de estos chicos que condujeron el día de ayer no tienen idea de lo que pasó, no saben por qué están ahí", apuntó Duhalde.

Y continuó: "Máximo no tiene idea, es un chico que evidentemente ha sido puesto por sus padres presidentes. Deberían tener cuidado en cómo incluyen a sus chicos en la política", sentenció.

Para "Chiche", el hijo de la vicepresidenta consolidó poder e influencia gracias a la trayectoria política de sus padres, Néstor y Cristina Kirchner, a quienes criticó por haber reabsorbido a los organismos de Derechos Humanos durante el primer mandato de los Kirchner. "Lo hicieron con mucha inteligencia. No tienen en su historia el haberse preocupado por los derechos humanos. Cuando llegaron a la presidencia, una de sus acciones fue atrapar a este sector, que tenía mucha sensibilidad", aseguró

A su parte, la exdiputada manifestó preocupación por el Gobierno de Alberto Fernández y dijo que ve a la figura presidencial "con una enorme fragilidad" ante los dos años de gestión que quedan por delante. "Es muy malo para nosotros, los ciudadanos. Evidentemente lo han dejado solo, los propios aliados", argumentó.

Por último, Duhalde contó que no se siente referenciada por ningún exponente del peronismo, y criticó a los que abandonaron el espacio para formar parte de la oposición. "Los peronistas que hablan en los medios, llámese (Miguel Ángel) Pichetto, (Diego) Santilli, (Cristian) Ritondo parece que pasaron por las aguas del Jordán. Soy contraria a todo lo que veo, pero no quiero abandonar lo que desde pequeña sentí como una doctrina maravillosa, que los hombres se encargaron de destruir", concluyó.

