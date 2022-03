Alberto Fernández: "El Día de la Memoria es en el que más unidos tenemos que estar"

En el primer 24 de marzo sin pandemia, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en conmemoración a los científicos desaparecidos por el Golpe Cívicomilitar de 1976. Mientras tanto, en las calles, el oficialismo moviliza fragmentado producto de la crisis que atraviesa al Frente de Todos.

Lejos de las convocatorias a las diferentes movilizaciones, el Presidente celebró el Día de la Memoria en un Auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio de Palermo, y acompañado de varios de sus funcionarios más cercanos, los “leales”. Durante la ceremonia junto a Lita de Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, el mandatario encabezó un reconocimiento a aquellos miembros del CONICET que fueron cesanteados, exonerados o dados de baja, y debieron exiliarse del país.

Durante su discurso, el jefe de Estado rememoró cómo vivió aquel 24 de marzo de 1976 y le agradeció a las Madres y a las Abuelas de Plaza de Mayo por su incansable lucha contra la impunidad. “Las madres y las abuelas tuvieron el coraje que no tuvieron millones de argentinos”, hizo énfasis.

En la misma línea, sostuvo que se trata de una fecha "emblemática" dado que “la Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día y en eso no hay diferencias, no tenemos distancias”. "Algunos son más progresistas, otros más peronistas y otros de otro color. Pero todos sabemos que hubo un 24 de marzo que persiguió, mató, asesinó, hizo desaparecer, condenó al exilio y postergó a la Argentina como nunca un gobierno la había postergado”, afirmó.

Y continuó: "Es el Día de la Memoria e irónicamente es también el día en donde más unidos estamos, porque tenemos una sola consigna: verdad y justicia”, y añadió: “No se trata de buscar venganza, se trata de tener memoria. Si no, vamos a repetir las experiencias y la única experiencia que no queremos repetir es aquella maldita que se llevó a los que creyeron en una sociedad más justa, más libre, más igualitaria”.

En paralelo al acto, la agrupación kirchnerista La Cámpora, por Máximo Kirchner, despliega su poder en una movilización masiva que sale desde la ExEsma con destino a Plaza de Mayo.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, hombre que responde a la vicepresidenta, participó del acto junto al presidente e hizo uso de la palabra. Durante su exposición, hizo mención a la pelea que dieron los miliantes desaparecidos contra el modelo "modelo económico que iba a instalar la dictadura”.

"Somos militantes políticos, muchos de los que veo acá, no perdamos esa a esencia, acordémonos de ellos, no nos olvidemos de ellos. Son días en los que nos atacan mucho los que se beneficiaban con la esa dictadura militar, quienes entregaban los trabajadores organizados, la mayoría de los militantes desaparecidos eran trabajadores de las empresas, multinacionales, entregados por sus gerentes”, pronunció Pietragalla ante un Presidente incómodo.

Además, afirmó: “Los que estamos acá tenemos bien en claro quiénes se beneficiaron con esa dictadura militar, tenemos bien en claro quienes intentan que este frente fracase”, y concluyó: “Quienes intentan volver al poder como hicieron en los últimos 4 años del gobierno de Mauricio Macri donde se instaló el modelo neoliberal que era el mismo de la dictadura”.

Junto al mandatario estuvieron presentes los ministros Martín Soria, Juan Cabandié, Carla Vizzotti, Claudio Moroni, Tristán Bauer, Daniel Filmus; el secretario de Asuntos estratégicos, Gustavo Béliz; la titular de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el asesor presidencial, Juan Manuel Olmos; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y la mujer fuerte de Cancillería, Cecilia Todesca.