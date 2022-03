El diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex vicejefe del Ejecutivo porteño Diego Santilli, arremetió ayer contra la gestión de Alberto Fernández tras remarcar que "el oficialismo asumió hace más de 26 meses y todavía no tiene un rumbo o algo que a los argentinos les dé tranquilidad", al tiempo que sostuvo que "este Gobierno tiene un récord de endeudamiento".

Respecto a la coalición oficialista, Santilli señaló: "Lo único que vemos son peleas, discusiones e ideologías por delante. Todo los temas que nos hacen mal a los argentinos".

"No se trata de hacer mejores amigos, sino de hacerse cargo por lo que la gente los votó", precisó el diputado nacional.

El diputado de Juntos por el Cambio remarcó que "el Gobierno está inactivo" y consideró que "no hay gestión, no hay decisión y no hay un rumbo".

"Estamos mal en un momento crítico de la Argentina. Tenemos problemas al país le falta mucho trabajo, le falta producción, le falta desarrollo y estando ellos peleados (en referencia a Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner) es imposible llevar adelante algo", evaluó.

Con respecto a la inflación, que en febrero fue del 4,7 por ciento, Santilli aseguró: "Tenemos otra pandemia, que es la inflacionaria".

Asimismo, aseguró que "no hay un plan de Gobierno, está claro", y consideró que "parece poco serio el tono del Presidente diciendo que el viernes empieza a guerra contra la inflación".

"Yo estoy comprometido con la provincia de Buenos Aires y este es un año para poner cinco medidas en el Congreso: para luchar contra la inflación de verdad, para generar más producción, para exportar más, para intentar una baja de impuestos porque la presión asfixia y no se genera trabajo", indicó Santilli.