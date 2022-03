Caló, duro contra el kirchnerismo

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, afirmó ayer que "el que no votó a favor del acuerdo" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no quiere a la Argentina, y sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner "se equivocó" en alinear al kirchnerismo en contra del proyecto de ley que se aprobó en ambas cámaras del Congreso.

"Con todo respeto que tengo de la señora que la presidenta que más votos sacó después de Perón, me parece que en esta se equivocó. Y lo digo públicamente", se jactó el dirigente gremial. Caló recordó que luego del default del 2001 la UOM se quedó con tan sólo 60.000 trabajadores y un concurso de acreedores que comprometió seriamente al sindicato de metalúrgicos.

En otro orden, defendió al Gobierno de Alberto Fernández frente a las críticas que viene recibiendo por la falta de resultados en el combate contra la inflación. .

"El Gobierno no me defraudó. Me defraudan los formadores de precios. ¿El Gobierno qué culpa tiene?", se preguntó. "Cada vez que habla Alberto, busca consensos, pero del otro lado no quieren el consenso", arremetió el líder sindical.