El uso del barbijo en las aulas, la nueva pulseada política bonaerense

El gobierno bonaerense y Juntos por el Cambio parecen haber iniciado una nueva batalla que tiene como espectadores centrales a las escuelas y sus alumnos.

Como ocurriera hacia finales de 2020 cuando habían comenzado a ceder los contagios por Covid y el debate era por las clases presenciales, ahora la disputa está centrada en el uso o no de barbijos en las aulas.

En la pulseada vuelve a emerger la figura de Horacio Rodríguez Larreta. El alcalde porteño acaba de dictar una resolución para que se dejen de usar los barbijos en las escuelas.

La medida regirá desde hoy tanto en los establecimientos primarios como en los secundarios públicos y privados. Y se fundamenta en la fuerte baja en los contagios.

Y la oposición en la Provincia, no tardó en subirse al tren empujado por el alcalde porteño. El presidente del bloque de Senadores de Juntos en la Provincia, Christian Gribaudo, sostuvo que “sería oportuno que el gobierno bonaerense evaluara quitar la obligatoriedad del uso del barbijo en el ámbito escolar”.

Frente al planteo, en el gobierno de Axel Kicillof afirman que, por ahora, no habrá cambios en la normativa y que el uso del barbijo será obligatorio.

Y recuerdan que el Consejo Federal de Salud acordó “en esta etapa de transición ingresando en época invernal con circulación de otros virus respiratorios e incertidumbre acerca del comportamiento del coronavirus”.