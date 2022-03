Asambleas y movilizaciones en el campo contra las retenciones

Los productores vuelven a las asambleas. El anuncio de las retenciones y el fondo estabilizador del trigo promete potenciar una ola que ya late en el campo.

Después de las que ya hubo en Rosario, Córdoba, San Pedro, hoy es el turno de los productores entrerrianos que se convocan para las 15.30 en la Rotonda de Crespo, en la intersección de las rutas 12 y 131. Mañana se prevé una marcha y tractorazo en Ceibas.

La convocatoria de hoy fue disparada por la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA).

“El malestar de los productores, que desde hace mucho tiempo venimos con problemas, es creciente. El Gobierno, cuando tenemos problemas, como la sequía, llega tarde y mal, y cuando al Gobierno se le escapa la inflación, como sucede ahora, le echa enseguida la culpa al campo, y otra vez salen a buscar recursos en el campo”, dijo Adolfo Weber, productor del Distrito Quebracho en el departamento de Paraná, en declaraciones al medio Código Campo.

“La desesperanza del productor es inmensa, ya no tiene ilusión, y no le cree nada a este Gobierno” pero “llega un punto en el que la situación empieza a calentarse y quiere hacer algo, no sabe qué, y por eso en la rotonda de Crespo vamos a debatir qué camino tomar”, explicó.

Por su parte, la presidente de la Filial Crespo de la FAA, Mariela Gallinger, advirtió a ese medio que “la bronca del productor agropecuario es mayor que otras veces y hay que decirlo porque estamos hartos de ver cómo el Gobierno siempre acude al que trabaja, al que produce, aumentándole los impuestos, y no da el ejemplo, ni siquiera simbólico, de que está dispuesto a bajar el gasto”.

Para Gallinger, es la sociedad, y no sólo el sector agropecuario, quien “le está diciendo al Gobierno que se volvió a equivocar”.

Tractorazo en Ceibas

La Sociedad Rural de Gualeguaychú –adherida a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer)–, la Filial Gualeguaychú de la FAA y la Sociedad Rural Argentina (SRA), convoco a una marcha y tractorazo para el lunes, a partir de las 14, en Ceibas.

Los organizadores, señalan en la convocatoria, que “le decimos basta” al Gobierno nacional, “por Argentina y por el campo”, “basta al incremento de las retenciones” y “basta a las restricciones intervencionistas en la comercialización de granos y carnes”. Pero, también, se acuerdan del Gobierno provincial y le dicen “basta de suba de impuestos”.

En las asambleas, los productores comenzaron a manifestar propuestas como un paro agropecuario, movilizaciones a la Ciudad de Buenos Aires y otra a Córdoba o realizar bloqueos a los ingresos y egresos a los puertos.

Todas estas propuestas son derivadas a la Mesa de Enlace que tiene previsto ir al Congreso para que sea ese el ámbito en el que se legisle en materia de retenciones.