Cafiero insultó a Lanata: "He is a dickhead"

Luego de haber sido tendencia en redes sociales por su mala pronunciación en ingles en el discurso en la “Expo Dubái 2020”, Santiago Cafiero apuntó contra los “sommeliers del inglés” en relación a los medios de comunicación y a los políticos que cuestionaron la presentación del ministro en Medio Oriente.

"Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país", justificó Cafiero.

Pero dicha acreditación no fue lo único que se resaltó de la entrevista radial. Allí, el canciller arremetió contra Jorge Lanata, luego de que el periodista manifestara en su programa de radio que el ministro debió haber hablado en español y tener un traductor, pero “estamos en un país donde si hablar inglés es un mérito, muestra que estamos en el horno. Fue una vergüenza”.

Ante estas declaraciones, Cafiero insultó de una manera efusiva al periodista: "Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead". Traducido al español quiere decir: “Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mí, pero no me importa. Creo que es un idiota”.

Este insulto sorprendió a todo el panel, incluso a la conductora María O’Donnell, pero tras los dichos no puso freno ante el agravio contra su colega: "¿Dijo lo que dijo? Yo estoy siendo censurada en mi traducción. ¿Pero qué quiere decir? ¿'cabeza de...?", se preguntó en tono chistoso. "No sé, no sé", respondió Cafiero quien antes de retirarse volvió a hablar en inglés dando a entender que si sabía y que el discurso salió mal porque fue improvisado: “Thank you very much”.

Minutos más tarde del insultó que recibió por parte del ministro de nación, Jorge Lanata respondió a la ofensa en su programa de radio: “Me enteré de que Cafiero estuvo hablando de mí. Me sorprendió, me causa gracia. El desubicado es él. Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación... Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo; uno tiene que reconocer su limitación”, continuó el periodista.

Pero, aunque parecía que eso era todo del cruce, Lanata continuó arremetiendo contra el ministro y le aconsejó que haga un curso porque de esta forma no merece estar en el puesto de canciller: “No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronuncias bien inglés. Hace un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”.

