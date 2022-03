Una cumbre radical, con Manes como protagonista

Habrá debates, paneles y discusiones y sobre el final de la tarde, alumbrará un documento que expresará la voluntad del partido de dar la pelea por la Gobernación bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. En lo formal, se trata de una movida institucional “como para arrancar el año”, definen algunos dirigentes. Sin embargo, parece ser mucho más que eso. La reunión que aglutinará a autoridades partidarias, legisladores nacionales y provinciales, concejales e intendentes, se moverá bajo el influjo de 2023. Convocada por el presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, aparece como un respaldo fuerte a la candidatura presidencial de Facundo Manes. De hecho, Manes será uno de los protagonistas centrales de la tenida radical que se llevará a cabo desde la mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad.

El neurocientífico no se quedaría hasta el cierre porque tiene una actividad prevista en Chascomús, pero sí su hermano Gastón, quien también jugará un rol importante en la movida del sábado. La mayoría del radicalismo bonaerense empuja a Gastón Manes como presidente de la Convención Nacional. Se trata, más allá de otra jugada para robustecer la candidatura presidencial de Facundo, de exponer la intención de la UCR de tallar fuerte en la pelea nacional. Casualidad o no, la Convención Nacional también se realizará en la Plata. La fecha agendada es el 29 de abril.

“Lo de Gastón como presidente de la Convención está avanzado”, dicen cerca de la conducción partidaria provincial, que se transformó el año pasado en el principal laboratorio en el que alumbró la fórmula política que terminó convenciendo al reconocido médico para meterse de lleno en la política. Confían además en que buena parte de las provincias (incluso el presidente de la UCR nacional Gerardo Morales), terminarán acompañando la postulación del hermano del neurocientífico para ese estratégico cargo partidario. Coronar ese objetivo sería en los análisis de la conducción del Comité Provincia, un paso más para consolidar las aspiraciones presidenciales del médico radical y actual diputado nacional.

La movida del sábado anota otras aristas llamativas. Como se trata de una convocatoria partidaria ampliada, también concurrirán dirigentes que no acompañan las postulaciones de los dos Manes. Por tratarse de una convocatoria estrictamente bonaerense, no estará presente Martín Lousteau. El principal referente de Evolución no participará, pero mandará algunos emisarios como la diputada nacional Danya Tavella y el legislador provincial Pablo Domenichini. Lousteau acaba de patear el tablero bonaerense al proyectar a la Provincia a Martín Tetaz.

El economista platense tiene armada una agenda bonaerense como para ir instalando una eventual candidatura y cubrir un lugar vacante que el sector oficial del radicalismo no atina a completar. Pero Evolución tiene también otros objetivos. Apunta a desembarcar con un nombre propio en la presidencia de la Convención y fogonea el nombre del porteño Hernán Rossi. Obviamente, para plantearle pelea a Gastón Manes.

Más allá de estos tironeos, los radicales bonaerenses harán una demostración de fuerza. El paso previo para lanzar la fundación “Poder”, un think tank que se encargará de diseñar un plan de gobierno para la Provincia.