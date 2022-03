El bloque de Randazzo también se opone

El Interbloque Federal, integrado por Florencio Randazzo, Graciela Camaño, el lavagnismo y los cordobeses de Juan Schiaretti, salieron ayer a rechazar el plan del Gobierno sobre el pago de la deuda con el FMI que se debatirá en la Cámara de Diputados. A ellos se sumó el interbloque Provincias Unidas, que agrupa a cinco diputados de partidos provinciales (de Neuquén, Misiones y Río Negro) y que habitualmente juegan de aliados del oficialismo.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, los legisladores de Randazzo anticiparon que no están conformes con el artículo 2 del proyecto, que contiene el plan económico del Gobierno, en línea con el rechazo de Juntos por el Cambio. “El proyecto que envió el Gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el Congreso necesita para que Argentina no entre en default”, afirmó Alejandro “Topo” Rodríguez, el presidente de la bancada.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.

-