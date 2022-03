Acuerdo con el FMI: Diputados inició el debate del dictamen en comisiones

Las comisiones de Presupuesto y de Finanzas dieron comienzo esta tarde al plenario para discutir el dictamen del proyecto sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el oficialismo quiere avalar y llevar al recinto.

Tras bambalinas, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negocia con la Casa Rosada una redacción alternativa del articulado para salvar el proyecto y la oposición se avenga a acompañar.

Más allá de los matices, el interbloque Juntos por el Cambio logró unificar sus posturas para llevar a la mesa de negociación y resolvieron dar apoyo a la autorización al Poder Ejecutivo para que realice operaciones de nuevo endeudamiento con el FMI, pero rechaza acompañar el artículo que remite a los anexos donde está condensado el programa económico comprometido por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el staff del organismo internacional.

Luego de que el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, diera comienzo al plenario de comisiones para el debate entre los diputados de las distintas fuerzas políticas, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, realizó un repaso sobre el proceso de discusión realizado hasta el momento en comisiones, con un tono moderado y conciliador, en la búsqueda de consensos con la oposición.

"Venimos con la convicción de dar un debate y que no nos privemos de dar ninguna opinión, sabiendo la responsabilidad que nos exige esta hora para la Argentina", señaló el santafesino.

Más tarde, retomó la palabra Heller, quien sostuvo que "alternativa de no pago" al FMI, es decir, el default, va a traer "consecuencias" muy negativas en materia económica y social.

"Claramente el problema no se soluciona con esto pero sí abre una ventana de tiempo en la que no tendremos que realizar ningún tipo de pago hasta el segundo semestre del 2026. Hasta más de la mitad del próximo Gobierno que se elija en el 2023. No es un dato menor", destacó el economista del Frente de Todos y banquero cooperativista.