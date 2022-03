Un argentino se aplicó para ir a la guerra en Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania mostró una faceta distinta a los demás conflictos. En este caso, muchos de los soldados que combaten en primera línea son jóvenes, y es por ello por lo que el enfrentamiento es tan duro de imaginar. A su vez, Ucrania, un país que resiste con civiles inexpertos, ha solicitado que todo aquel que quiera presentarse y ayudar en la guerra es esperado y eso es lo que ya está ocurriendo.

Un joven argentino de 19 años se presentó de manera voluntaria en la embajada de Ucrania para ser aspirante a la convocatoria de soldados que quieran lucha en el país. Luca Gallardo no tiene experiencia alguna con el mundo militar y el de las armas, pero ya fue aplicado para viajar: “Estoy esperando el llamado. Hoy salía el primer grupo de argentinos, son personal activo de las fuerzas armadas”, indicó en diálogo con El Exprimidor por AM 550.

“Al principio mi mamá se lo tomó mal por el lado de los nervios, pero después me deseó la mejor de las suertes y que vuelva”, señaló Luca, quien también manifiesta que desde muy chico tuvo la necesidad de ayudar al otro y que tiene conocimientos en primeros auxilios y en traductorado de inglés y portugués y eso le permitió tomar esta decisión.

Cuando fue consultado de si es posible colgarse un fusil y luchar cuerpo a cuerpo, Gallardo manifestó que sabe a dónde está yendo y que si debe utilizar un arma y defender lo va a hacer: “Sé y sabemos los otros integrantes del grupo a donde vamos y que es lo que nos podemos encontrar y que es lo que puede pasar”, señaló el joven.

Gallardo se tuvo que inscribir en el listado “Legión Extranjera” y allí varios argentinos también fueron llamados para unirse a las fuerzas de Ucrania. Hasta el momento el joven indicó que una empresa privada suiza es la que financió el viaje, pero del primer contingente que ya partió rumbo a la guerra no se sabe mucha más información.

En el listado se completa un símil curriculum y luego, si pasas al segundo paso, tenes una entrevista virtual y después se deben completar los trámites necesarios, que en este caso especial no se necesita de la visa. “Yo me presenté de manera presencial en la embajada y sé que mi número salió de ahí y luego se divulgó en los medios. He recibido amenazas, los trolls, los haters son mayores de edad que me recriminan porque Ucrania no estuvo presente en el tema Malvinas”, explicó.