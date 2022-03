Heller, con la nariz tapada

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anticipó que votará a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque reconoció que al igual que otros dirigentes del Frente de Todos lo hará "con la nariz tapada".

Heller afirmó que "hay un tema clave que es que no se está negociando un acuerdo, sino renegociando el acuerdo que dejó vigente la gestión anterior. Esta negociación trabajosa en la que se recortaron las diferencias termina la propuesta que vamos a tratar" en el Congreso a partir de la próxima semana.

Respecto a la postura que adoptará el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, manifestó: "Es un importante y valioso dirigente de nuestro espacio, que tiene la honestidad intelectual de decir `yo no quiero estar presidiendo el bloque para llevar adelante algo con lo que no estoy de acuerdo´. No se fue del Frente de Todos".

"Las coaliciones no son formas políticas que exigen unanimidad, sino tolerancia, respecto a la opinión del otro, cómo se resuelven las contradicciones cuando se plantean", agregó.