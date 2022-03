Facundo Manes habló de la interna

El diputado nacional de la UCR Facundo Manes aseguró ayer que “la antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae de lo importante”, que es que Juntos por el Cambio sea una “proposición”.

Al ser consultado sobre por qué la bancada del PRO se retiró del Congreso durante la apertura de sesiones ordinarias y el radicalismo no, el diputado nacional manifestó: “La antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae de lo importante. Lo que estamos decidiendo es si tenemos una oposición o una proposición”.

“Podemos tener la mejor oposición del mundo, pero si no tenemos una visión estratégica, un propósito común, un acuerdo programático con mayoría social y parlamentaria, no vamos a poder hacer nada”, remarcó. El legislador radical también criticó al discurso de Alberto Fernández y dijo que “la sociedad y la dirigencia estaba esperando lo que necesita la Argentina, no solo un acuerdo con el Fondo”.