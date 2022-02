Cornejo criticó las "opiniones vagas"

Luego del pronunciamiento de Cristina Kirchner sobre la guerra en Ucrania, el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo cuestionó a la vicepresidenta y también al presidente Alberto Fernández por no "condenar enérgicamente el accionar de Rusia" y por "difundir opiniones vagas" sobre el conflicto bélico.

"El presidente @alferdez y @CFKArgentina deberían condenar enérgicamente el accionar de Rusia y no difundir opiniones vagas.

El relato de su política internacional atrasa y nos aísla cada vez más", lamentó en su cuenta de Twitter.

Para el ex gobernador de Mendoza, "la evolución de este conflicto impone una posición clara, sin evasivas, acerca de calificar la acción de Rusia como una invasión a un territorio soberano y la violación, no sólo al principio de integridad territorial".

Ayer, Cristina Kirchner rompió el silencio y reveló sus cartas a favor de la "integridad territorial" de Ucrania, en medio de la invasión de tropas de Rusia, y pese a la amistad que la une históricamente al presidente del gigante euroasiático, Vladimir Putin.

Sin embargo, la jefa del kirchnerismo se cuidó de no utilizar palabras de repudio o condena explícita a Rusia, omisión que le valió las primeras críticas desde la oposición de Juntos por el Cambio.

Una postura similar a la de Cristina Kirchner es la que viene esgrimiendo el Gobierno de Alberto Fernández, que sí condena la utilización de la fuerza militar para resolver conflictos que deberían canalizarse a través de la negociación diplomática.