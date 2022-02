Macri: “El mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles"

El expresidente Mauricio Macri condenó ayer la invasión y el ataque de Rusia hacia Ucrania. “Son una flagrante violación a la integridad territorial de una nación independiente”, aseguró en las redes sociales. Y agregó: “El mundo ingresa en una etapa sombría de consecuencias imprevisibles”.

A través de dos mensajes en su cuenta de Twitter, el exmandatario se solidarizó con el pueblo ucraniano y repudió el accionar militar del gobierno de Vladimir Putin. “Quiero condenar la acción de la Federación Rusa como un ataque directo a la vida humana, la paz y la libertad de Ucrania y del mundo. Envío mi solidaridad al pueblo de Ucrania y a la comunidad de ucranianos en Argentina”, escribió Macri en uno de sus tuits.

Patricia Bullrich, titular del PRO, se manifestó en la misma línea que Macri.

“¡Lamentablemente lo advertí! El objetivo de Putin es la expansión mediante la conquista y la guerra para imponer un régimen. Argentina no puede, no debe avalar este avasallamiento a la soberanía de Ucrania. No queremos una Argentina del lado de los invasores”, dice el tuit de la exministra de Seguridad de la Nación.

Las consideraciones públicas de ciertos referentes de Juntos van en sintonía con el pedido del Gobierno nacional para que Rusia cese con sus acciones militares en Ucrania. La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, leyó ayer un comunicado de la Cancillería en el que expresa la posición de la Argentina frente a la invasión rusa en territorio ucraniano.

Ante el inicio de los bombardeos rusos en distintos puntos de Ucrania, el Gobierno argentino reafirmó que “las soluciones justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”.

