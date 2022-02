Valdés declaró "zona de desastre ecológico"

A raíz de los devastadores incendios, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, extendió sus pedidos de ayuda a Brasil, que envió un primer cargamento con recursos, y a Estados Unidos, en tanto que adelantó que declarará "zona de desastre ecológico y ambiental" a todo el territorio provincial.

El mandatario provincial apeló al trabajo del embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, a quien le solicitó su colaboración. Desde su cuenta de Twitter, el jefe provincial pidió: "Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de #EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc Stanley".

También agradeció al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y al gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, por la ayuda brindada a Corrientes.

"Gracias, en nombre del pueblo correntino, al presidente de #Brasil, @jairbolsonaro, al senador @Heinzeoficial, al gobernador de #RioGrandeDoSul, @EduardoLeite_, y al alcalde de #SãoBorja, Eduardo Bonotto, por ayudarnos con diversos recursos para enfrentar los incendios", expresó.

En torno a su relación con el Gobierno Nacional, específicamente con el ministerio de Ambiente, al mando de Juan Cabandié, el gobernador correntino prefirió evitar la polémica, pero aseguró que rechaza sus dichos acerca de que el gobierno provincial habría rechazado una supuesta ayuda nacional ofrecida a fines de enero.

"Rechazo lo que dice Cabandié. No voy a polemizar con él", sostuvo, al tiempo que blanqueó que aún no habló del tema con el presidente Alberto Fernández.

Influencer

El joven influencer Santi Maratea logró reunir más de 100 millones de pesos en menos de doce horas al iniciar una campaña para ayudar a combatir los incendios que azotan la provincia de Corrientes.

Maratea, que cuenta con seis millones de seguidores en redes sociales, es reconocido por promover movidas solidarias para causas de todo el país.

Luego de recibir varias solicitudes por Twitter para que ayude a Corrientes, el influencer inició esta madrugada su campaña por la provincia con un curioso mensaje en la red social Twitter: "Mi plan era salir y ponerme en pedo pero por ahí me fumo uno y arranco colecta para camionetas y bombas de agua para los incendios de Corrientes. Están?". En la campaña, los seguidores de Maratea pueden donar 1.200, 600, 300, 120 y 60 pesos.

"Bueno en cuanto a lo que es bomberos, vamos a comprar 4 camionetas con autobombas. Una para los bomberos de San Miguel, otra para los de Loreto otra para los de Beron de Astrada y otra para los de Saladas", expresó el influencer.