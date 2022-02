Cerruti, contra Macri por la emigración

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, cruzó ayer a Mauricio Macri por la carta en la que el ex presidente advertía sobre "el mayor éxodo de argentinos de la historia", lo acusó de basarse en cifras del 2019, cuando gobernaba Cambiemos, y denunció un "relato" opositor para "generar desánimo y minar la confianza" de la gente en el "futuro" del país.

En un hilo de tuits, la funcionaria dijo que "no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos", y al respecto señaló: "Ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios sólo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro".

Más temprano, el fundador del PRO había publicado una carta abierta titulada "A los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan", en la que sostuvo que el país vive "un aluvión de emigrantes" que buscan otros países para asentarse y continuar sus vidas.

Cerruti se hizo eco del mensaje de Macri, que contenía una fuerte crítica al Gobierno nacional, y advirtió que "lo insólito es que no repare en que las cifras son del 2019, cuando él era presidente".

Por último, Cerruti informó que la salida de argentinos se encuentra en "porcentajes casi inexistentes" y rondando "la media histórica".