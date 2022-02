¿Macri va a Uruguay por Pepín?

El expresidente Mauricio Macri pidió autorización para viajar a Uruguay al juez federal Julián Ercolini, que tiene a su cargo actualmente la causa sobre el supuesto espionaje a los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan en la que el líder del PRO está procesado.

El magistrado deberá resolver si autoriza al dirigente del PRO, quien, en la invitación cursada el 14 de febrero pasado, avisó que tiene reserva en el Hotel Sofitel, de Carrasco, que saldría el 8 de marzo del Aeropuerto de San Fernando, para volver al día siguiente.

La abogada Valeria Carreras, querellante en la causa de espionaje, manifestó su oposición al viaje y habló de "un altísimo peligro de fuga".

"No podemos soslayar que en Uruguay es donde se encuentra prófugo el armador judicial Fabián Rodríguez Simón. No podemos admitir un vuelo privado imposible de controlar su ruta de vuelo", señaló. Carreras también manifestó su objeción a la forma en la que el expresidente pidió la autorización y sostuvo que "Macri juega como local".

"Se nota en la presentación judicial. No solicita autorización sino le informa al juez y dice que se autorice", explicó la letrada en su cuenta de la red social Twitter.