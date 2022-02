El Gobierno confirma que analiza colocar más impuestos a las criptomonedas

En la actualidad, todas las criptomonedas se encuentran gravadas en Argentina por el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido coloquialmente como el impuesto al cheque. Pero a este tributo se le podrían sumar otros, según lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó este viernes durante su participación virtual en la cumbre de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20. Concretamente, el titular de Hacienda esbozó las intenciones del Ejecutivo nacional sobre estos activos digitales al manifestar que los integrantes coinciden “en la importancia del desarrollo de un marco de reunir la información que garantice el pleno cumplimiento de las obligaciones tributarias”.

Esta noticia fue recibida por los especialistas de una forma negativa debido a que consideraron que más gravámenes pueden llegar a alejar a los distintos beneficios que trae aparejada esta tecnología.

Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, sostuvo que la creación de impuestos específicos no es una solución viable debido a que “las criptomonedas probablemente son parte del futuro y es una cosa para abrazar y no para alejar, algo para sumarse y no para ahuyentar a la gente”.

“Es momento de repensar todo el sistema tributario para hacerlo más eficiente, aumentar el empleo y traer inversiones. Crear más impuestos nos lleva al camino de que Argentina no sea la opción para los inversores”, fijó Andragnes.