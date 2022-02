Tarifas: críticas a la segmentación

El ex subsecretario de Combustibles Christian Folgar rechazó la idea de segmentar subsidios a las tarifas a partir de áreas geográficas al afirmar que con eso "no se va a ningún lado".

Folgar, que ocupó el cargo entre 2003 y 2007, criticó la propuesta que dejó trascender el gobierno que pretende ir hacia una tarifa plena en servicios eléctricos en barrios de Capital Federal de mayor poder adquisitivo, como Puerto Madero.

"El tema inflacionario y tarifario ya era un problema antes del acuerdo con el Fondo y ahora el tema tarifas para el año 2022 es la única cuestión estructural donde va a haber cambios", indicó Folgar en declaraciones radiales.

Al respecto, consideró que en la Argentina las ayudas del Estado "son muy injustas" porque "al ser generalizadas, se está subsidiando proporcionalmente más a los más ricos con plata que aportan los más pobres". .

"El segundo aspecto es que, aunque estuvieran bien los subsidios, la Argentina no tiene fondos para financiarlos. Esto no es sólo una cuestión de si hay o no déficit", añadió.

Al respecto, Folgar indicó que "en Europa el costo de los servicios va de entre un 10 o un 15 por ciento del presupuesto familiar" y que "en la Argentina se está acostumbrado a estar por debajo de eso".

"Durante los últimos años nuestro ingreso disponible en dólares cayó mucho. La economía argentina en su conjunto genera pocos dólares porque cayó mucho nuestro nivel de actividad y la riqueza que estamos generando", explicó el ex subsecretario de Combustibles durante la gestión del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.