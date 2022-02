Cornejo destacó que la oposición no planea votar diferenciada el acuerdo con el FMI

El senador nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, destacó, a propósito de la votación del acuerdo con el FMI, que la oposición tomará una decisión común cuando el proyecto llegue al Congreso. Asimismo, afirmó que aún no han elegido una posición porque desconocen los detalles del acuerdo.

Respecto a la posibilidad de que en Juntos cada legislador tome una decisión particular, Cornejo detalló que "no está previsto" y cuestionó a dirigentes del espacio que en conversaciones en off expresaron que ya está decidido acompañar el memorando de entendimiento del Gobierno con el organismo credilicio. "En la mesa nacional de JxC nadie defendió el acuerdo", aclaró.

No obstante, Cornejo detalló que el espacio que integra baraja las posibilidades al respecto. "Una opción es abstenerse y por supuesto también apoyar. No podemos tomar una decisión cuando todavía no conocemos la letra chica del acuerdo", explicó, y agregó que existe la posibilidad de rechazar el acuerdo si el oficialismo propone aumentar los impuestos, una opción que consideran plausible en un acuerdo de este tipo.

Cabe destacar que la oposición dio quórum en la legislatura para no obstaculizar el tratamiento del proyecto del acuerdo por la refinanciación de la deuda. En dicho sentido, el senador destacó que fue un gesto destinado a generar certidumbre y que hay consenso respecto a "contribuir para que el Gobierno no entre en default"

El tiempo es tirano, y, a priori, antes del 22 de marzo el proyecto debería estar aprobado en ambas cámaras, porque es la fecha en que el Gobierno deberá realizar un importante desembolso de dinero. Sin embargo, Cornejo estimó que el tratamiento en el Senado no será inmediato, y atribuyó la responsabilidad de ello al hecho de que "la letra chica no está escrita todavía", lo que, para el legislador radical, "es parte de la improvisación y la falta de estrategia del Gobierno".