Alberto Fernández valoró que la oposición apoye el acuerdo con el FMI: “Un acto de sensatez”

El presidente, Alberto Fernández, afirmó que sería "un acto de sensatez" de la oposición si apoya en el Congreso el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y defendió el entendimiento que "libera a la Argentina de hacer pagos durante cuatro años" y permitirá que la economía siga creciendo.

"El acuerdo que estamos impulsando es un paso más de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Este es el primer paso que nos libera de hacer pagos durante cuatro años y nos permite seguir adelante con nuestra idea de seguir haciendo crecer la economía a través de la inversión pública", dijo el mandatario.

Luego del regreso de la gira por China, Rusia y Barbados, el Presidente mantuvo esta semana múltiples reuniones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para analizar los detalles de las discusiones técnicas con el FMI para cerrar en las próximas semanas la carta de intención que busca implementar el nuevo programa por la deuda de US$45.000 millones.

En estos encuentros, se repasaron los detalles de los temas en discusión con el staff del Fondo luego de anunciar hace dos semanas que se había llegado a un entendimiento, y se descartó la posibilidad de que la Argentina pudiera entrar en default en el vencimiento agendado para fines de marzo por unos US$3000 millones, ya que se confía en alcanzar antes la aprobación del entendimiento por parte del Congreso y de los miembros del Fondo.

En ese marco, Fernández manifestó hoy que sería "un acto de sensatez" que desde la oposición "nos ayuden a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina".

"Por lo que leo, la oposición quiere acompañar el acuerdo con el FMI y es un dato de sensatez que nos ayude a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina. Preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento y no de espaldas a la gente. Cuando no se hace así, en un minuto y medio nos enteramos que quedamos endeudados por décadas", señaló el jefe de Estado.

Esta semana, en una cumbre en Olivos, los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio (JxC) reiteraron su posición "positiva sobre el principio de entendimiento" de Argentina con el FMI, aunque aclararon que "cuando llegue la carta de intención, la letra fina, verán la estrategia parlamentaria en el Congreso".

En tanto, Fernández destacó hoy los términos del entendimiento alcanzado hace dos semanas con el FMI: "Es un acuerdo en el que el mundo conservador maltrata al Fondo porque dicen que no nos imponen ningún ajuste", dijo.

"Yo creo que hemos dado un paso en procurar ir resolviendo ese problema enorme que hemos heredado, que nos dejó el gobierno del presidente –estadounidense Donald- Trump, el Fondo Monetario y el gobierno de (Mauricio) Macri. Esa deuda se generó porque el Gobierno estadounidense de entonces –presidente Donald Trump- facilitó con sus votos en el Fondo que se diera ese crédito y esto no lo digo yo, sino que lo han dicho ellos mismos", manifestó el Presidente.

Como parte del trabajo de esta semana, Fernández y Guzmán mantuvieron también reuniones con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, con quien "se está buscando agilizar los pasos de cara al encuentro del board y en el marco de un diálogo permanente" con el gobierno del presidente Joe Biden.