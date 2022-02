Bullrich calificó la interna entre Aníbal Fernández y Berni como “una irresponsabilidad”

El fuego amigo al interior del Frente de Todos no da tregua. En este nuevo episodio, los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y Sergio Berni protagonizan uno de los cruces más violentos hasta el momento tras la aparición de cocaína adulterada en el Conurbano. Ante esta situación, la presidenta del PRO denunció el “nivel de irresponsabilidad de un Gobierno que decide pelearse e insultarse entre los funcionarios, en vez de atender la problemática de la sociedad”.

“Me parece un despropósito total y absoluto que en este momento en el que tiene que haber una investigación conjunta entre la Nación y las provincias, haya una decisión de pelearse en vez de una colaboración en conjunto, mientras ha habido la cantidad de muertos que ha habido y con internados”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas.

Para la exministra de Seguridad, en la Argentina “hay una desviación del mercado legal al ilegal, que era lo que controlaba la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico”. En la misma línea, la exfuncionaria reiteró que el inicio de la problemática inició con Sabina Frederic al mando del Ministerio de Seguridad, dado que “bajó de nivel la Subsecretaría de Narcotráfico, que era un lugar estratégico en el combate contra el narcotráfico”.

Asimismo, Bullrich señaló que la cartera que lidera actualmente Aníbal Fernández “abandonó la política totalmente sistemática contra el narcotráfico", implementada bajo su gestión.

Bullrich, tras la gira de Alberto Fernández: "Me dio vergüenza"

Por otro lado, la líder opositora aprovechó el momento para criticar la gira del Presidente por Rusia y China, y lo trató de mostrar "posiciones ambivalentes".

"Argentina es un país multilateral, no se puede arrodillar frente a Putin ni hacerse el chino frente a los chinos haciendo un gesto como de humillación. Somos occidentales y tenemos otras prácticas. Me dio vergüenza que nuestro Presidente, frente a Putin, critique a Estados Unidos y al Fondo Monetario, siendo además Rusia parte del Fondo Monetario. Me pareció inoportuno el viaje", declaró Bullrich.

Por último, destacó el rol de la oposición como garante de gobernabilidad en el país. "Cuando el peronismo fue oposición siempre hubo crisis. Y esa gobernabilidad es porque hay futuro de que nosotros seamos gobierno, y eso lo tenemos que cuidar", concluyó.



