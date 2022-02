Eugenia Vidal criticó al oficialismo

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal cargó ayer duramente contra el oficialismo por las diferencias internas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y sentenció que "no puede ser que mientras los políticos se pelean se pone en juego la vida de nuestros hijos.

"Es evidente que desde hace dos años no hay coordinación en la política contra el narcotráfico entre la provincia y la Nación. No o digo yo. Lo dijo el propio Berni y lo admite el Gobierno Nacional", señaló la legisladora en diálogo con Ricardo Benedetti y Luis Gasulla, en el programa "Por las Buenas", que se emite por Radio Rivadavia.

Vidal fue más allá en su crítica a la política de seguridad del oficialismo: "Esto no puede ser una pelea entre políticos, por que lo que está en juego es la vida de nuestros hijos. Mientras se pelean se pierden vidas".

La ex mandataria bonaerense aseguró que durante su administración "había un comando unificado" entre Nación y Provincia. En ese sentido, afirmó que en ese momento "había una definición política de luchar contra el narcotráfico".