Vallejos pidió que no se reconozca la deuda

La exdiputada nacional Fernanda Vallejos ratificó sus críticas al entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y afirmó que "no puede reconocerse ni negociarse una deuda viciada de ilegalidad".

"No puede reconocerse ni negociarse una deuda de estas características, que está viciada de ilegalidad desde su constitución hasta su ejecución, porque cada uno de los dólares que fueron desembolsados se fugaron, lisa y llanamente", sostuvo la economista.

La referente del espacio kirchnerista "Soberanxs" remarcó que el organismo conducido por la búlgara Kristalina Georgieva "tiene responsabilidades y obligaciones en el marco de las normas que lo regulan, empezando por su estatuto constitutivo".

"El FMI no cumplió ninguna de sus obligaciones, actuó con absoluta irresponsabilidad con la Argentina y fue una enorme estafa contra el pueblo argentino, el patrimonio público y las arcas del Banco Central", señaló. Y añadió: "No es una deuda contraída en condiciones convencionales, sino absolutamente irregulares".

Vallejos, que propone que el Gobierno recurra a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para solicitar una Opinión Consultiva respecto al préstamos del Fondo, advirtió que "es muy difícil que llegue el 2026 y la Argentina disponga de los recursos para hacer frente al FMI y a los compromisos ya asumidos, entre ellos la restructuración de los acreedores privados".