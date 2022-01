Los gobernadores destacaron el entendimiento con el FMI

Los gobernadores destacaron el entendimiento alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar la deuda y celebraron que "no condiciona el crecimiento y la reactivación de la economía".

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que la deuda con el organismo internacional era "impagable", por lo que subrayó que el principio de acuerdo "refinanciará los vencimientos" y así se "evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato".

Su par rionegrina, Arabela Carreras, señaló que el acuerdo con el FMI debe ser "sin ajustes" y destacó la importancia de "instaurar el diálogo" con los distintos espacios políticos en el Congreso para "avanzar en una agenda de desarrollo para el bienestar de los argentinos".

"Celebro el entendimiento arribado entre el Gobierno nacional y el FMI, fruto del dialogo constructivo. El mismo brinda previsibilidad y certidumbre. Es muy importante honrar las deudas soberanas para llevar a la Argentina a un camino de desarrollo sostenible", manifestó el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz.



En tanto, el jujeño Gerardo Morales afirmó que el entendimiento "es una buena noticia para el país" y sostuvo que "es un primer paso positivo, ya que el default hubiera sido negativo para la economía".

"Celebro la ardua gestión del presidente Alberto Fernández y su equipo de trabajo haciendo respetar nuestra decisión soberana y dando previsibilidad al país", expresó el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, mientras que su par sanjuanino, Sergio Uñac, planteó: "Los compromisos anteriormente asumidos nunca deben frenar el desarrollo de los pueblos. Celebramos el anuncio del presidente Fernández sobre un acuerdo con el FMI".

A su vez, el riojano Ricardo Quintela expresó su apoyo al presidente Alberto Fernández y señaló que la renegociación de la deuda "permitirá potenciar las políticas sociales inclusivas que garantizan la justicia social".

"Es un acuerdo razonable que nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones, pero no se relega el crecimiento de la Argentina", analizó el fueguino Gustavo Melella.



En tanto, el mandatario de Santa Fe, Omar Perotti, subrayó el "gran trabajo" del Gobierno y aclaró que el primero de los compromisos "es con los argentinos, la producción, el trabajo, la innovación y el crecimiento".

"Se llegó a un acuerdo que no va a perjudicar a los argentinos y no significará un costo social para el país", indicó el vicegobernador de Tucumán en ejercicio de la Gobernación, Osvaldo Jaldo.

"El acuerdo no condiciona, sino que acompaña este proceso incipiente de crecimiento del país", aseveró el pampeano Sergio Ziliotto, así como la santacruceña Alicia Kirchner señaló: "Sigamos trabajando para que se respeten nuestras decisiones soberanas dando previsibilidad y evitando que la deuda que dejó el gobierno de Macri lastre el desarrollo".

El chubutense Mariano Arcioni afirmó que el entendimiento con el FMI "es una buena noticia para el país y la generación de confianza que va a permitir el crecimiento nacional" y el santiagueño Gerardo Zamora remarcó que así la Argentina "sale del default inevitable en el que quedó desde el día en que se contrajo una deuda en condiciones impagables".

Por su parte, el porteño Horacio Rodríguez Larreta expresó: "El principio de acuerdo con el FMI despeja un escenario de default que perjudicaría severamente al país. Hay que analizar en el Congreso la letra chica del acuerdo y la factibilidad de su cumplimiento. Pero además, sigue siendo imprescindible que el Gobierno le anuncie a los argentinos un plan económico para recuperar el crecimiento y generar trabajo".

En tanto, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, destacó que "siempre es importante honrar los acuerdos" y remarcó que "evitar caer en default es auspicioso para el país", al tiempo que el de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, indicó que "este importante acuerdo contribuye a tener un país en marcha y previsible".



El neuquino Omar Gutiérrez coincidió en que el entendimiento "permitirá dar previsibilidad" y destacó que se trata de "una de las herramientas fundamentales a la hora de generar inversiones para impulsar la senda positiva del desarrollo económico, social y laboral".

"Diálogo para el acuerdo. Confianza para recuperarnos. Mucho trabajo e inversión para seguir creciendo. No había alternativas, pero sí hay esperanza. Comienza una nueva etapa. Estaremos acompañando en esta responsabilidad histórica que nos toca", resaltó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El mandatario correntino, Gustavo Valdés, analizó: "Solo vamos a retomar un camino de crecimiento y desarrollo si nos acercamos al mundo y honramos nuestros compromisos. Ahora el Congreso de la Nación, como sostuvimos, deberá debatir sus condiciones, aunque no se trata solo de acordar con el FMI: el Gobierno debe asegurar un plan económico para bajar la inflación y generar empleo privado para reducir la pobreza".

Finalmente, el formoseño Gildo Insfrán destacó que con el entendimiento hay "un horizonte de esperanza: continuar creciendo, creando empleo y fomentado la producción, la innovación y la inclusión social, con sostenibilidad y una mirada verdaderamente federal".