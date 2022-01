Rodríguez Larreta: "Más importante que una reunión es que tengamos un plan económico"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lamentó la suspensión del encuentro que Juntos por el Cambio iba a mantener con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para conocer la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque remarcó que "más importante que una reunión es que haya un plan económico".

"El Gobierno no nos convocó. Estaba previsto, pero no nos confirmó nunca, nunca se hizo oficial. Estábamos con toda la predisposición de participar", sostuvo el mandatario de la Ciudad al ser consultado sobre los motivos por los que no se concretará este martes la reunión.

En conferencia de prensa, el referente del PRO minimizó la importancia del encuentro: "Más importante que una reunión es que tengamos un plan económico que nos diga cómo va a crecer la Argentina, generar trabajo, prosperidad para todos, un desarrollo más federal". En ese sentido, Rodríguez Larreta subrayó que se requiere "un plan económico dentro del cual se enmarque la negociación con el Fondo".

"Pero sino, una medida aislada... La negociación con el Fondo es una parte, y posiblemente no la más importante, de un plan mucho más integral, a largo plazo que nos diga y muestre cómo la Argentina va a desarrollarse y generar trabajo", manifestó el jefe de Gobierno porteño.

Para finalizar, al ser consultado sobre si Juntos por el Cambio insistirá al Gobierno para llevar a cabo el encuentro con Guzmán, Rodríguez Larreta planteó: "Más que con la reunión, nosotros vamos a insistir en que la Argentina necesita tener un plan económico que nos diga cómo crecer, que promueva la inversión, el empleo, que genere un desarrollo parejo más federal. En éso vamos a insistir todo el tiempo. Si ese plan lo quieren presentar en una reunión, de manera pública... Lo más importante es el plan, que garantice que la Argentina vuelva a crecer".

