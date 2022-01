Autos de lujo: los funcionarios públicos pueden importar carrocerías de alta gama al dólar oficial

La falta de dólares que viene sufriendo el Banco Central obliga a la entidad monetaria a restringir cada vez más el acceso a la divisa norteamericana, incluso cuando se trate para fines comerciales. Es por ello que la semana pasada, la institución presidida por Miguel Pesce, lanzó un comunicado donde se notifica que no entregará dólares a las concesionarias para que importen vehículos cuyo valor supere los 25 mil dólares.

Cabe destacar que ese precio es a valor FOB, esto es, sin tener en cuenta todos los costos e impuestos que se agregan una vez que el bien es depositado en buque que lo trasladará. De esta forma, la medida afecta a todos los autos cuyo valor de venta al público es de 65 mil o 70 mil dólares, según lo calculado por Carlos Cristófalo para Motor1.

Aquellos que deseen adquirir un vehículo de este precio deberán conseguir los dólares en el mercado negro ya que el BCRA no le otorgará más al valor oficial. Sin embargo, el comunicado “A” 7433 que establece la restricción no afectará a todos los argentinos ya que, insólitamente, los funcionarios públicos quedarán exceptuados de la medida y podrán comprar seguir comprando autos de lujo a precio de dólar oficial. Así lo detalla el documento en uno de sus párrafos: “El requisito precedente no será de aplicación cuando se trate de un pago por: i) el sector público, ii) todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, iii) los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional, iv) las entidades financieras por importaciones propias de servicios que realice la misma entidad, o v) las entidades para la cancelación de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas hasta el 6.1.22 inclusive”.

De esta forma funcionarios públicos podrán continuar trasladándose con autos de lujo pagados por el estado y a precio de dólar oficial, en un momento en el que la adquisición de un vehículo convencional es cada vez más difícil para el común de los argentinos. Para comprar uno similar a los que manejarán los funcionarios o sus choferes habrá que esperar a que se derogue la medida o que el estado lo ponga en venta para adquirir uno nuevo 0 KM.

SUBA DEL DÓLAR OFICIAL

Tal como lo había anticipado el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, hace meses en la Unión Industrial Argentina, desde fines de 2021 (aunque tímidamente) comenzó la aceleración del crawling peg del dólar mayorista oficial y ya durante la primera semana de este año muchos analistas señalan una aceleración más fuerte del ritmo que confirmaría la tendencia.

Sucede que el retraso del crawling peg (las microdevaluaciones diarias del dólar mayorista) en relación a la inflación que se venía dando hasta noviembre de 2021 no podía perdurar mucho tiempo más, teniendo en cuenta que ritmo mensual del primero era de entre el 1% y 2% y el de la segunda, de entre el 3% y 4%. ¿Por qué? Entre otros motivos porque las reservas netas del BCRA no alcanzan para sostener ese ritmo de devaluación y porque el comercio exterior requiere cada vez más de un dólar que siga siendo competitivo.

Esta situación, según analistas económicos, está forzando al Gobierno a encarar un cambio en su política monetaria por estos días, que se ve reflejada en una leve aceleración del tipo de cambio y un cambio en la política de las tasas de interés. En ese sentido, tal como señaló a iProfesional el director de Analytica, Claudio Caprarulo, “si bien observar la evolución diaria del tipo de cambio no es lo más recomendable para diagnosticar lo que está pasando con el dólar mayorista, sino que hay que analizar la tendencia por semana, es evidente que, en diciembre, hubo una aceleración” del ritmo y considera que sería lógico esperar que, a futuro, siga esa estrategia.

Asimismo, explica que este comportamiento tiene una explicación lógica en el hecho de que “el Banco Central prácticamente no tiene reservas líquidas para los próximos meses y tiene que enfrentar vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en breve, ya sin los DEGs que recibió el año pasado”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que, a pesar de la liquidación récord de la cosecha fina, el Central no pudo acumular reservas, Juan Pablo Albornoz, analista de Ecolatina, asegura que es lógico que esté comenzando a acelerar la tasa de devaluación para descomprimir parcialmente las presiones en el mercado de cambios. Por otro lado, el economista especializado en el mercado de capitales, Christian Buteler, apuntó que “es innegable que comenzó la aceleración del crawling-peg más fuerte a comienzos de este año, tal como lo esperábamos”. Los funcionarios públicos podrán continuar trasladándose con autos de lujo