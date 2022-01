Tierra del Fuego deja de aislar contactos estrechos asintomáticos no vacunados

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió que no será obligatorio el aislamiento de personas que fueron contacto estrecho de casos positivos de coronavirus, siempre y cuando no sean convivientes y sin importar si están vacunados o no, de acuerdo con una disposición del Ministerio de Salud provincial.

La medida es menos estricta que la recomendación general efectuada por el Ministerio de Salud de la Nación. Tras la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) del pasado lunes, Nación había flexibilizado los protocolos en cuanto al aislamiento que deben realizar quienes sean contacto estrecho asintomáticos vacunados. Sin embargo, dio luz verde a las provincias para que definan.

Así, la cartera sanitaria fueguina decidió adaptar las pautas sugeridas por Cofesa en función del avance del plan de vacunación en la provincia. De este modo, estableció una diferencia entre contactos estrechos cuando sean de personas que viven bajo un mismo techo (convivientes) o cuando sean de individuos que compartan alguna actividad fuera de los hogares (no convivientes), por ejemplo, en el ámbito laboral.

En el caso de los convivientes, dispuso que “deberán guardar aislamiento durante los mismos siete días del caso confirmado, siempre y cuando se mantengan asintomáticos”, mientras que los no convivientes “no realizarán aislamiento y se deberá maximizar las medidas preventivas (uso adecuado de barbijo, distanciamiento, lavado frecuente de manos, etc.)”.