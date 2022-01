Fernández asumió en la Celac: “No nació para oponerse ni enfrentarse”

Alberto Fernández logró finalmente una de sus mayores ambiciones desde que se instaló como presidente en Balcarce 50: su designación al frente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), lo que sugiere su primera victoria de peso en el terreno de la diplomacia.

“La Celac no nació para oponerse a alguien, Celac no nació para enfrentarse con algunas de las instituciones existentes, Celac no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país”, dijo el mandatario y descartó así su intención de competir con la OEA como foro regional.

Asimismo, aseguró que la Celac nació como un foro en favor de los países miembros. “Siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones”, señaló.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández agradeció el acompañamiento de los países miembros en el reclamo de la soberanía argentina sobre la Islas Malvinas y en las negociaciones con el FMI. “Uno se siente más fuerte sabiendo que los hermanos latinoamericanos y caribeños lo están acompañando”, sentenció.

Destacó que su designación “fue decidida por el diálogo y consenso” y le agradeció al presidente de México, Manuel López Obrador, las gestiones que hizo para que fue su reemplazo. “Los hermanos mexicanos llevaron la presidnecia en exterma dificutad por la pandemia y la crisis. Sin embargo, hoy está más viva y fortalecida que nunca”, destacó Fernández, quien adelantó que durante el 2022 su Gobierno ha propuesto trabajar sobre 15 objetivos.

“Los objetivos tienen que ver con la estrategia sanitaria, el manejo de riesgos en catástrofes, la cooperación espaciol, y la ciencia y tecnología aplicada a la innovación social, en otros”, señaló el Presidente, que además hizo una mención especial al cambio climático que afecta la región. Durante la mañana de ayer, el canciller Santiago Cafiero agradeció el apoyo unánime de los países miembros para la elección de Argentina en la presidencia.

