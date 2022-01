Comienzan a regular el nivel de internaciones ante el aumento de casos

Ante el acelerado incremento de contagios de coronavirus, el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Guillermo Chiappero, afirmó que se están "empezando a regular las internaciones" para "liberar camas" y así tenerlas disponibles en caso de que se requiera la asistencia de un paciente con Covid-19.

"Estamos preocupados porque poco a poco se están comenzando a ocupar las camas. Esta explosión de casos de alguna manera está impactando en las internaciones generales y en terapia intensiva". Guillermo Chiappero

En declaraciones a TN, Chiappero explicó que se están "empezando a regular las internaciones" ante la posibilidad de que se necesite la asistencia del sistema de salud para el tratamiento de personas contagiadas con el virus Sars-Cov-2. Y agregó: "Estamos poniendo en marcha nuevamente los planes de contingencia, porque necesitamos liberar camas de terapia intensiva para tenerlas disponibles en caso de que se requiera la asistencia de un paciente con Covid-19".

Al ser consultado sobre el impacto de la vacunación en la reducción de las formas graves de coronavirus, el presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva precisó que "al 13 de diciembre el 61% de los pacientes internados en terapia intensiva no tenían vacunación completa, es decir que no tenían ninguna o sólo una dosis". "No nos vamos a cansar de aconsejar que la población debe estar vacunada", concluyó el especialista.

De acuerdo a la información oficial publicada por el Ministerio de Salud, actualmente hay 1.572 pacientes con coronavirus internados en Unidades de Terapia Intensiva: a nivel nacional, la ocupación de las camas de adultos en UTI para todas las patologías, tanto en el sector público como privado, asciende al 37,5%, mientras que en el AMBA ese número llega al 38,7%.