Promesa de Fernández: el acuerdo con el FMI no incluirá un ajuste

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán recibieron ayer a gobernadores del oficialismo para informarles sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, una reunión que fue rechazada por la oposición y en la que el mandatario prometió que el acuerdo por la deuda no incluirá “tarifazos ni ajuste”.

Durante el encuentro, Guzmán admitió que no hay acuerdo con el Fondo sobre el "sendero fiscal" del país. El presidente Alberto Fernández, quien acompañó la exposición del ministro, señaló: "Para nosotros la palabra ajuste está desterrada en la discusión con el FMI". También aseguró que no habrá "tarifazos".

Según la lista difundida por el Gobierno, concurrieron al encuentro 12 mandatarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Óscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Perotti (Santa Fe) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

El resto de los mandatarios, salvo Horacio Rodríguez Larreta, enviaron representantes. Alberto Rodríguez Saá, Alicia Kirchner y Gerardo Zamora participaron de forma remota.

"Entramos en momento de definiciones con el FMI. Argentina tiene problema de deuda muy grave: se incrementó con acreedores privados en 100 mil millones de dólares en 2015-2019. Y se incrementó con el FMI en 45 mil millones de dólares en el mismo período. Eso nos generó un fuerte condicionamiento, que no solo se genera hoy sino en los años venideros. De hecho discutimos cómo reestructurar una deuda que, en el mejor caso, se tendrá que pagar en diez años", señaló el Presidente en el inicio del encuentro.

Y agregó: "Vamos a lograr una reestructuración conveniente para Argentina. Pero no es un punto de llegada, es un paso dentro de otro pasos".

Luego llegó el turno de Guzmán, quien mostró distintos gráficos para hablar de los compromisos que debe afrontar el país. "Claramente esta situación de los próximos años, pagos programados al FMI, no es sostenible. Se tomó una deuda a pagar en un plazo que solo podía pagarse si se daba lo que sostenía al tomarla: un shock de confianza en privados y que iban a traer financiamiento a la Argentina. Sabemos que nada de eso sucedió. Al contrario, la situación económica empeoró profundamente", señaló el ministro.

El funcionario llamó a “no tener condicionamientos en pagos de deuda al FMI ni en políticas" y aclaró que "el acuerdo que buscamos no va a resolver todos los problemas del endeudamiento en Argentina".

Y agregó: "Va a quedar trabajo por hacer, es tal la magnitud del problema que va a llevar años resolverlo”

Con una filmina, Guzmán explicó que la propuesta argentina tiene cuatro ejes centrales: el aspecto fiscal, la inflación, la cuestión monetaria y financiera, y el frente externo y tipo de cambio.

"Desde la inflación, se plantea que no es solo fenómeno monetario, sino que se deben atacar todas las dimensiones. Que las exportaciones puedan crecer de forma sostenida, de ahí salen las divisas que permiten crecer al tiempo que mantenemos la estabilidad cambiaria", señaló el ministro.

Sobre las negociaciones, aseguró que el punto en el que no hay acuerdo es el aspecto fiscal. "El sendero fiscal es el punto donde hoy no hay acuerdo con el FMI", indicó.

