Alexis Guerrera expresó que se buscará "recuperar la red ferroviaria"

El ministro de transporte, Alexis Guerrera, dio detalles acerca de las expectativas para este año, con especial énfasis en las obras infraestructurales. El funcionario destacó que el Gobierno proyecta "más de 800 obras estratégicas" para la modernización del sistema de transporte y afirmó que el "mayor desafío" de su cartera es "modernizar la red ferroviaria del país".

"Pese a la pandemia, las obras ferroviarias se continuaron. Tenemos en marcha cerca de 80 mil millones de pesos en ejecución y una proyección para los próximos años que duplica este número", afirmó Guerrera.

Asimismo, destacó que las mayores inversiones del 2021 se concentraron en el tendido ferroviario. "Hicimos ampliaciones en recorridos, frecuencias y trabajamos muy activamente en las estaciones", explicó.

Guerrera, sostuvo que "la recuperación por parte del Estado del control de las vías entre Buenos Aires y Rosario, que antes estaba en manos de una concesionaria", constituye "una primera experiencia" de un plan de gestión hacia el futuro. A su vez, detalló que el interés del Gobierno nacional radica en darle importancia a los trenes, por lo que, según explicó, trabajarán en ese objetivo.

No obstante, las inversiones en el tendido ferroviario no son las únicas obras que actualmente está llevando a cabo el ministerio de transporte. "Tenemos obras importantes estratégicas en puertos, en por lo menos cinco o seis aeropuertos distribuidos en distintos lugares del país, y en más de una veintena de puertos, no sólo fluviales sino también marítimos", detalló Guerrera.