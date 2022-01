Sturzenegger criticó el Previaje y se cruzó con Matías Lammens

Previaje reintegra el 50% de lo gastado en viajes dentro de la Argentina en crédito para fomentar el turismo nacional y ayudar a que uno de los rubros más golpeados por la pandemia se recupere. El extitular del Banco Central, Federico Sturzenegger, en contra de la medida, explicó por qué el plan oficial es “un dislate económico”.

“No voy a negar que el Previaje es una política que para el sector turístico es importante. Lo sería también el Preauto (si el Estado te pagara la mitad de tu auto) o el Prepollo, el Prerrestaurant o la Prepeluquería”, ironizó el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.

Si bien subrayó que todos los que se beneficien de la industria turística estarán a favor del plan, sostuvo que para él no tiene sentido. “No dudo que cualquier empresario del rubro alabaría una medida así para su sector. Por eso decía en mi nota que el Previaje es un éxito personal tuyo, Matías Lammens. Pero eso no quiere decir que económicamente y socialmente no sea un dislate”, tuiteó el economista.

“Vamos por partes: efecto multiplicador. La matriz insumo producto te dice lo que un gasto en cualquier sector genera como encadenamientos. Pero el punto es que tenés que tomar en cuenta lo que dejás de producir y gastar por los impuestos necesarios para solventar la política”, continuó.

“Lo pongo más claro, si gastás 1000 de Previaje eso genera efecto multiplicador positivo. Pero alguien tuvo que poner 1000 que no se pudieron gastar en otras cosas. Eso que dejaste de gastar genera un encadenamiento negativo equivalente. Es decir que hay que mensurar ambos efectos”, detalló Sturzenegger.

“Te imaginarás que es un tema súper estudiado en la economía. ¿La política fiscal tiene efecto multiplicador o no? El resultado es claro: no. Y es por esto de que lo que metés por un lado lo sacás por otro. Vamos a lo redistributivo. La pregunta es: ¿quién pone los 1000? Como Argentina tiene déficit, los 1000 salen de la emisión que más temprano que tarde se transforma en inflación. Y la inflación la pagan los pobres. Entonces la política la pagan los pobres”, resumió.

Además, le dijo al titular de Turismo: “Sé que no es tu intención que sea así. Pero es lo que hay. Si el gasto no lo hacen los pobres, entonces el Previaje es regresivo. En mi nota mencionaba que la plata del Previaje alcanzaba para subirle el sueldo 20% al 50% más pobre de Argentina”.

“El problema de Previaje es que redistribuye, no crea. Te voy a reconocer algo. Es lo mismo con los celulares de Tierra del Fuego o con los aceiteros de la soja. Gastan más plata aun y crean casi ningún puesto de trabajo para la guita que consumen. Es decir Previaje es malo, pero no tan malo”, publicó.

