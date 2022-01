Nueva encuesta: Más del 60% rechaza la gestión de Alberto F.

El Frente de Todos cerró el 2021 siendo la fuerza política con mayores valoraciones negativas que en el caso de sus principales dirigentes superaron el 60 por ciento. En el caso puntual del presidente, Alberto Fernández, la desaprobación al final del año que acaba de terminar trepaba al 63 por ciento, frente a una aprobación del 36 por ciento, cinco puntos más que el mes de noviembre pero todavía con una brecha en contra de casi 26 puntos. Tampoco acompañaban los guarismos a la Vicepresidenta, Cristina Kirchner, con un 62,1 por ciento de negatividad, ni al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con un rechazo del 65,2 por ciento. Los datos (a los que accedió EL DIA) surgen del último y amplio informe nacional elaborado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados sobre una población de 2.100 encuestados, entre los que también se midió a la dirigencia opositora. Puntualmente, el estudio se concentró en las figuras de Mauricio Macri, que cosechó el 58,8 por ciento de imagen negativa, y de Horacio Rodríguez Larreta, que también terminó con más desaprobación (51,3 por ciento) que aprobación (45,4 por ciento). Al abordar la situación del jefe de Gobierno porteño, el estudio advirtió cómo un dirigente que fue valorado “durante muchos meses” pudo terminar el año con un diferencial negativo en su imagen. Y al respecto concluyó: “No es fácil en Argentina mantener la centralidad política sin pagar en imagen”. Ese sería el caso de Larreta, “que consiguió exitosamente confrontar con el Gobierno e instalarse como alternativa (apuntalando a su vez a Diego Santilli en la Provincia), pero pagando el costo de meterse en el barro frente a los ojos de la opinión pública”. De hecho Larreta, aunque resultó ser el dirigente con menos imagen negativa de todos los mencionados, fue el único cuya aprobación bajó (unos dos puntos) de un mes a otro, a la par que creció su desaprobación (cinco puntos). En tanto que con el resto se dio la situación inversa: aunque mínimamente, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Mauricio Macri redujeron su imagen negativa mientras avanzó la positiva. A los encuestados se les preguntó también por “la mejor política” realizada por el Gobierno de Fernández y más de la mitad (el 52,1 por ciento) consideró que en estos dos años de gestión no hubo “nada” para destacar. En un sentido similar, el 62,6 por ciento de los relevados cree que el país va “en la dirección incorrecta”.

DESENCANTO

Son estos los síntomas de un desencanto social que, sobre todo, se expresa cuando a los encuestados se les pregunta por su valoración sobre la democracia argentina y un 61 por ciento de ellos dice estar poco o nada satisfecho con la marcha de este sistema en el país. Todavía más, el 74 por ciento cree que el problema de la democracia son los políticos. Pero así y todo, 8 de cada diez de las personas sondeadas está convencida de que no hay otro sistema mejor (ver aparte). El problema, parecen querer decir, no es la democracia, sino los políticos y la forma en la que se valen de ella, analiza el informe. Preocupaciones como la alta inflación, el crecimiento sostenido de la pobreza o la asfixiante carga impositiva aparecen también en el informe de Zuban Córdoba en el que un 68 por ciento de los encuestados siente que el Gobierno no escucha los reclamos de la ciudadanía. Aparece allí la sensación de una dirigencia política que “parece apartarse de las necesidades de la gente”. Para otro 64 por ciento, en tanto, la Argentina no genera facilidades para invertir en el país y más del 63 por ciento asegura que estaría dispuesto a pagar más impuestos “si viera menos corrupción o mejoras de servicios”. Está claro. Según el relevamiento de marras, una parte importante de la sociedad no renegaría de hacer un esfuerzo mayor si la dirigencia política -en la que se ve reflejada- le ofrendara aquello para lo que la vota: menos corrupción y más y mejores servicios.

PANDEMIA Y VACUNAS

Pese al malestar expresado hacia la marcha del Gobierno y hacia la clase política en general (todos los políticos mencionados tienen más imagen negativa que positiva), la grieta casi que desaparece cuando se abordan temas como la pandemia y la campaña de vacunación para enfrentar la tercera ola de la pandemia de coronavirus. En ese sentido, más del 69 por ciento de los sondeados por Zuban Córdoba dijo estar a favor del pase sanitario por el que se les requiere a los asistentes a bares, eventos masivos y demás lugares estar vacunados con las dos dosis contra el Covid-19. Mientras que un 86 por ciento respondió que es probable que se aplique el refuerzo de la vacuna contra el virus frente a la aparición de las nuevas variantes Delta y Ómicron.