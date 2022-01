El duro panorama económico en el 2022: estiman una inflación del 52%

El Banco Central (BCRA) dará a conocer el próximo viernes el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), donde los analistas privados vuelcan sus estimaciones sobre la variación de los precios y el Producto Bruto Interno (PBI) de diciembre. Ese informe contiene los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo por especialistas, locales y extranjeras, y es recopilado por la autoridad monetaria. En último informe del REM, los consultores elevaron el pronóstico de inflación para 2022 a 52,1 por ciento. También redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique la cotización del dólar oficial en $161,0 por unidad a fines del próximo año En cuánto al crecimiento del PBI, redujeron para el primer trimestre del año próximo la previsión de crecimiento hasta 0,1 por ciento. Por último para el cuarto trimestre del año 2022 se espera una tasa de desocupación del 9,7 por ciento. Según el último informe del REM del Banco Central publicado en noviembre, las estimaciones para los próximos meses fueron corregidas al alza. De esta manera, según las proyecciones de las consultoras del mercado, en enero habría una inflación del 3,7 por ciento, en febrero también del 3,7 por ciento, en marzo subiría a 4 por ciento, en abril desacelera al 3,7 por ciento, y en mayo baja a 3,5 por ciento. Y como se dijo, este análisis elevó el pronóstico de inflación para 2022 a 52,1 por ciento, que implica 3,2 puntos porcentuales respecto del REM previo, y proyectaron un aumento de 40,8 por ciento en 2023. Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, habrá “una reducción de la tasa de inflación”. Además, descartó una devaluación del peso y dijo que se buscará convertir el congelamiento de precios vigente hasta el 7 de enero en acuerdos con las empresas formadoras, tras el fracaso de los precios vigilados. Las primeras estimaciones dadas a conocer por diversas consultoras ubican la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 3 por ciento y 3,5 por ciento, por sobre el 2,5 por ciento de noviembre, impulsado por los gastos asociados a las fiestas de fin de año y el turismo. El 2021 cierra con una tasa de política monetaria clavada en 38 por ciento, mientras que la inflación navega por arriba del 50 por ciento, motivo por el cual la mayoría de los analistas de mercado le vienen pidiendo al Banco Central una señal de endurecimiento y de suba de la tasa.

EL PRECIO DEL DÓLAR

Los analistas que participan del REM del Banco Central redujeron sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, al tiempo que esperan que se ubique en $161,0 por dólar a fines de año. Así, la variación del tipo de cambio nominal prevista es de 25,5 por ciento para 2021 y de 55,3 por ciento para 2022. Respecto de la encuesta previa, se evidenciaron correcciones a la baja en todos los meses. En enero 2022 (-$1,1 por dólar), febrero (-$1,7 por dólar) y marzo (-$1,3 por dólar). Pero, en cambio, para los próximos 12 meses se observó una corrección al alza (+$5,5 por dólar). Así, según este informe, el dólar oficial se ubicaría en enero del 2022 en $108,45, en febrero en $113,04, en marzo $117,45, en abril en $122,35, y en mayo en $126,73. Claro, mucho dependerá del acuerdo con el Fondo Monetario. Mientras, el Banco Central emitió un comunicado con sus objetivos para el 2022 y fija una de sus prioridades de política monetaria: “Fijar el sendero de la tasa de interés de política, de manera de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, y de preservar la estabilidad monetaria y cambiaria”.

EL CRECIMIENTO

En tanto, el consenso de las consultoras apuntan a que el PBI crecerá este año cerca de 9,5 por ciento, que permitirá recuperar gran parte del 9,9 por ciento perdido en 2020, cuando se impuso la cuarentena para combatir el Covid-19. La consultora de Orlando Ferreres y Asociados informó la semana pasada que el nivel general de actividad económica registró un crecimiento de 7,3 por ciento interanual en noviembre, y subió 1 por ciento en comparación a octubre, por lo que el acumulado para los once meses transcurridos del año presentó un avance de 9,5 por ciento. “Vemos una economía que va por dos carriles: por un lado va la economía real, con fuerte progreso; por otro, una economía financiera que no refleja la realidad que se está viviendo en términos de la recuperación argentina, con precios de los bonos que no reflejan de modo alguno la capacidad de la economía argentina de generar ingresos en divisas”, afirmó Guzmán. Con respecto a los precios, Guzmán recordó que desde el Gobierno “mantenemos el objetivo de reducción inflacionaria; es importante poder acordar con el sector privado un esquema de ‘precios cuidados’ que funcionen como un ancla más en la formación de expectativas para ir venciendo al proceso inflacionario”.

PRECIOS QUE VENCEN

Mientras, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sigue preparando un programa de canasta regulada que entraría en vigencia tras la finalización de +Precios Cuidados el próximo 7 de enero. Tendría un “piso en torno de 1.350 productos”, y diferentes organizaciones de defensa de usuarios y consumidores apoyaron la medida, aunque advirtieron por aumentos en los productos que no se encuentran alcanzados por el congelamiento. “Va a hacer un acuerdo de corrección mensual revisable trimestralmente”, admitió el funcionario. “Cada trimestre va a haber una corrección, y por supuesto se van a analizar eventos macroeconómicos extraordinarios si los hubiera”, reiteró el funcionario, a la vez que explicó que la vigencia anual permitirá otorgarle “previsibilidad” al programa. Tras el fin de los cinco cortes populares de carne a bajo precio por las fiestas, Feletti anticipó que desde este mes “se iniciará una discusión” para mantener restringida la exportación de los principales cortes, y bajar el costo en el mercado interno “probablemente no como los precios navideños pero si a precios accesibles compatibles con el salario”.