FMI: el Gobierno admite que falta el respaldo de EE.UU.

Un nuevo escollo complicó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y activó las alarmas en la Casa Rosada: Estados Unidos, principal accionista del Fondo, aún no definió su respaldo al acuerdo que el ministro de Economía Martín Guzmán y el staff técnico del organismo multilateral de crédito ya tienen avanzado desde hace semanas.

“Están dando vueltas, ahora es un tema diplomático. Depende de que Estados Unidos salga de la cerrazón en la que se encuentra”, explicó una altísima fuente del Gobierno argentino sobre las conversaciones abiertas con los representantes de la administración de Joe Biden.

A esta altura, cuando ya asoma en el calendario el mes de marzo, fecha límite que se impuso el Estado nacional para llegar a un entendimiento con el FMI, desde el Gobierno expresan con claridad que la firma del acuerdo representará “un primer paso” dentro de un largo proceso de negociación que durará años.

“Hay que entender la magnitud del problema. Si firmamos ganamos cuatro años (por el período de gracia), pero después vuelven los problemas. No queremos que nos estrangulen con la deuda en cuatro años. Vamos a seguir negociando”, anticipó uno de los pocos funcionarios que siguen el día a día de las conversaciones con el Fondo para cerrar un nuevo acuerdo y refinanciar la deuda por alrededor de 45.000 millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri.

Fue Guzmán el que expuso el problema esta semana. “Aún resta tener los consensos internacionales que hacen falta”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con el diario español El País. Según expresó algunos accionistas del Fondo no alcanzaron “una comprensión plena” de los errores del organismo cuando otorgó en 2018 un Stand-By por US$57.000 millones.

El ministro de Economía ya aseguró que la Argentina quiere avanzar cuanto antes. “El gobierno quiere que ese proceso de entendimiento se acelere”, sostuvo Guzmán. El presidente Alberto Fernández ya le pidió que haga lo necesario para resolver el problema de la deuda con el Fondo lo más rápido posible.

En este escenario, el Presidente también habló con Guzmán en las últimas horas –cenaron en la quinta de Olivos el viernes– para ampliar el encuentro previsto para el miércoles en la Casa Rosada. A los gobernadores se sumarán sindicalistas y empresarios, según confirmaron fuentes oficiales. “Vamos a transparentar todo”, anticipó uno de los organizadores.

Fernández y Guzmán explicarán en qué estado se encuentran las conversaciones. Este año el Estado nacional tiene por delante vencimientos por u$s19.000 millones; en el primer trimestre son u$s3900 millones. “El objetivo es impedir caer en el default. Esto es lo que nos dejó Macri, es imposible de pagar”, graficaron allegados al jefe del Estado.

Ante este escenario complejo es que el Presidente decidió sumar potenciales aliados al encuentro del miércoles, que en principio estaba reservado para los mandatarios provinciales tras la firma del consenso fiscal. En esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió esta semana, sí estará presente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, según confirmaron desde Uspallata. La fotografía buscará escenificar un respaldo al acuerdo.

“Es muy importante la convocatoria y que nos apoyen”, se sinceraron desde Balcarce 50.