El expresidente Mauricio Macri publicó una carta para despedir el año y aprovechó para hacer fuertes críticas al kirchnerismo y también dejar un mensaje al riñón de Juntos por el Cambio. "No soy optimista en lo que pasará en los próximos meses, porque veo al Gobierno obcecado en un rumbo político y económico que solo nos puede traer más división y estancamiento", sostuvo en una publicación que hizo en redes sociales.

Acto seguido, atemperó: "Sin embargo, a pesar del sombrío panorama del corto plazo, soy optimista sobre lo que viene a partir de 2023, porque siento que una mayoría de los argentinos nos dimos cuenta de que estamos ante el final de un ciclo. Esta era de casi 20 años de dominio populista, con sus fracasos evidentes, está llegando a su fin".

Macri no dejó de opinar sobre la modificación de la ley que limita las reelecciones de intendentes en Buenos Aires: "La sociedad nos está mirando con mucha atención. Nosotros vivimos diciéndoles a los argentinos que `no somos iguales´ que los kirchneristas. Bueno, eso hay que demostrarlo todos los días. Respetando, por ejemplo, las leyes impulsadas por nosotros mismos que limitan los mandatos de intendentes y concejales".