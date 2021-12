Reglamento y posibles planteos judiciales

La oposición rechazó el debate debido a que, afirma, se violó el reglamento que fija un plazo máximo para formar el quorum. Los senadores analizan ir a la Justicia y los afectados por el impuesto podrían reclamar que no se apliquen las nuevas alícuotas.

El número mágico en la Cámara de Senadores es 37. Ese número confirma el quorum, y según Juntos por el Cambio, no se logró. El Frente de Todos consiguió el quorum, los 37, a las 15.40, 10 minutos después de plazo máximo que establece el reglamento. Es que la sesión había sido convocada a las tres de la tarde por la presidenta del cuerpo, Cristina Kirchner, y -las fotos tomadas dentro del recinto así lo confirman- cumplido ese plazo no había mayoría para sesionar. Al establecer la “tolerancia” de la espera para que empiece una sesión, el reglamento del Senado define en su artículo 15 lo siguiente: “A la hora fijada, el presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quorum en el recinto, esta se levantará de inmediato”. Por eso es que Juntos por el Cambio analiza ahora presentarse ante la Justicia para que declare nula la sesión, mientras que entre los estudios contables ya empiezan a analizar la presentación de recursos y amparos a fin de evitar la aplicación de las nuevas alícuotas que impuso el proyecto de Bienes Personales.