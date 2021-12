Los talibanes prohiben a las mujeres viajar solas

Los talibanes anunciaron ayer que las mujeres que quieran viajar largas distancias deben estar acompañadas por un hombre de su familia cercana, una nueva señal del endurecimiento del régimen, pese a sus promesas iniciales.

La recomendación, emitida por el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio y que circula en las redes sociales, pide también a los conductores que acepten mujeres en sus vehículos sólo si llevan “velo islámico”.

“Las mujeres que viajen más de 45 millas (72 km) no pueden realizar el viaje si no están acompañadas por un miembro cercano de la familia”, declaró el portavoz del Ministerio, Sadeq Akif Muhajir, quien precisó que el acompañante debe ser un hombre.

Desde su llegada al poder en agosto, los talibanes impusieron diversas restricciones a las mujeres y niñas, a pesar de las promesas iniciales de que su régimen sería menos estricto que el primero (1996- 2001).

Durante su primer gobierno, los talibanes obligaron a las mujeres a llevar el burka. Sólo podían salir de casa acompañadas por un hombre y no se les permitía trabajar ni estudiar.

Cuando regresaron al poder en agosto, los talibanes, que necesitan el reconocimiento de la comunidad internacional y la ayuda humanitaria, habían declarado que serían más abiertos que durante su anterior etapa.

“Vemos cada día un poco más quiénes son de verdad los talibanes, cuáles son sus puntos de vista en materia de derechos de las mujeres, y es una imagen muy, muy oscura”, aseguró Heather Barr, de la ONG Human Rights Watch. “Esta nueva orden va en camino de convertir a las mujeres en prisioneras”, añadió.

El Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio anunció otras medidas, por ejemplo, la prohibición de escuchar música en los vehículos.

No está claro de momento hasta qué punto estas recomendaciones se llevarán a la práctica, pero el sábado los talibanes habían levantado barreras en algunos puntos de la capital, Kabul, para informar a los automovilistas.

Esta directiva se produce unas semanas después de que el ministerio pidió a los canales de televisión afganos no difundir “telenovelas con mujeres”, y que se aseguraran de que las periodistas llevaran “velo islámico” en pantalla.

El respeto de los derechos de las mujeres es una de las condiciones impuestas por los donantes internacionales para que regrese la ayuda humanitaria a Afganistán, uno de los países más pobres del mundo y que se encuentra al borde del hundimiento económico.