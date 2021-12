Bienes Personales: define el Senado por los cambios

El Senado debatirá esta semana el proyecto de ley que modifica y eleva el mínimo del Impuesto a los Bienes Personales, votado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, de manera de poder contar con la norma antes de que finalice el año.

Si bien la sesión aún no fue convocada, extraoficialmente está prevista que se lleve a cabo el miércoles 29, una vez cumplido el plazo de siete días del dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

Inicialmente, el Frente de Todos especuló con la posibilidad de llevar el asunto al recinto el jueves pasado, al día siguiente del dictamen, pero desde el interbloque de Juntos por el Cambio dejaron trascender que no darían los votos para debatir el asunto sobre tablas, por lo que se decidió esperar a que se cumpliera el plazo.

De acuerdo con el Reglamento del Senado, todo proyecto con dictamen de comisión debe esperar siete días para ser debatido en el recinto o lograr el apoyo de los dos tercios del número de senadores presentes en la sesión para tratarlo de manera inmediata sobre tablas.

La iniciativa -aprobada por unanimidad el 28 de octubre último en el Senado- fue modificada por el oficialismo la semana pasada en la Cámara baja, en una votación ajustada en la que obtuvo 127 votos contra 126 de la oposición.

Debido a eso ahora retorna a la Cámara alta en “segunda revisión”, por lo que los senadores deberán expedirse a favor o en contra del proyecto enviado por Diputados.

Tanto la iniciativa votada en octubre como la modificada la semana pasada prevén elevar de 2 a 6 millones pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo.

Las modificaciones

La reforma presentada por el oficialismo -como elemento diferencial de la primera iniciativa- fue la inclusión de un incremento en las alícuotas de los patrimonios superiores a 100 millones de pesos y para los contribuyentes con bienes declarados en el exterior.

La iniciativa votada en Diputados aumenta a 1,50 por ciento -contra el 1,25 por ciento del actual- lo que deben tributar los patrimonios superiores a 100 millones de pesos, mientras que para los contribuyentes que superen los 300 millones de pesos la tasa pasará a ser de 1,75 por ciento.

El proyecto contempla además que los inmuebles destinados a casahabitación no tributarán Bienes Personales cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cifra que en la actualidad es de 18 millones de pesos. Aunque el oficialismo perdió seis lugares tras la renovación parlamentaria instrumentada el 10 de diciembre pasado, cuando pasó de contar con un total de 41 senadores propios a 35, en base a los resultados de las elecciones de medio término realizadas el 14 de noviembre, aún se mantiene como primera minoría. Sin embargo, no tiene quórum propio, por lo que necesita obligatoriamente negociar con la oposición o lograr el apoyo de dos senadores aliados, entre los que se encuentran Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia; y Alberto Weretilneck, Somos Río Negro.

Con esos dos legisladores, y si todos los integrantes de la bancada que encabezan el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti viajan a Buenos Aires, el Frente de Todos tendrá los 37 votos necesarios para el quórum y la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa.