Se firma el pacto fiscal: con gobernadores, sin Larreta

Una gran foto como muestra de fortaleza hacia el interior del frente de Todos, pero también de unidad nacional en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esas pretensiones en mente el presidente, Alberto Fernández, se apresta a firmar esta tarde el nuevo Consenso Fiscal junto a casi todos los gobernadores o representantes provinciales, a excepción del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuya anticipada ausencia en Casa Rosada amenaza con revivir la polémica por la quita de fondos coparticipables.

El Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias impone topes máximos en las alícuotas impositivas de cada jurisdicción y habilita la creación de nuevos gravámenes (como el impuesto a la herencia que propone discutir el oficialismo), a la vez que mantiene la potestad tributaria de los distritos para que decidan si aumentan o no. A partir de este instrumento, impulsado en 2017 por Mauricio Macri, todas las provincias -menos San Luis y La Pampa- se comprometieron a bajar en forma gradual la presión impositiva hasta 2022. Pero la crisis económica que estalló en 2018 tiñó de rojo las arcas estatales y ni bien asumió el presidente Fernández -con el aval de todos los gobernadores- se propuso modificar el pacto.

Esos cambios incluyeron, sobre todo, la suspensión de la baja de impuestos y de los juicios por la distribución de la coparticipación. Dos de los puntos en los que se sintetiza la pelea que sostienen la Nación y la ciudad de Buenos Aires.

“En la Ciudad no vamos a subir impuestos”, sostuvo Rodríguez Larreta en vísperas de Navidad, anticipando que el distrito que gobierna no adherirá al Consenso. Pues, según alegó, la Rosada impulsa cambios en el pacto para subir impuestos y crear otros. Como el mencionado tributo a la herencia, que en la Provincia rige desde 2011 y con el que el oficialismo buscará avanzar sobre otras jurisdicciones el año que viene, de acuerdo a lo asegurado ayer por la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis.

A las críticas de Larreta, respondió Batakis y defendió que el pacto fiscal no promueve “ningún aumento de impuestos. Se trata de ratificar las alícuotas máximas vigentes en 2019, 2020 y 2021, y de que las provincias tengan la potestad tributaria. Volvemos a darle la autonomía política a las provincias, para que ellas decidan si aumentan o no”. Y que eso correría también para el impuesto a la herencia, un gravamen “que está en todos los países desarrollados”, que es “el mejor visto porque genera equidad” y que serían las provincias las encargadas de implementarlo.

Sobre los cuestionamientos de Larreta, la lectura que hacen en la Casa Rosada -y que también admiten en sede porteña- es que, más allá de lo impositivo, lo que pesa a la hora de rechazar el nuevo consenso es aquella cláusula que suspende los juicios por coparticipación.

“Él es el único que ha aumentado y dice que no quiere aumentar a los porteños. Lo que pasa es que está encerrado en su estrategia ante la Corte Suprema”, apuntaron desde el Ejecutivo en referencia a la demanda por la quita de puntos coparticipables que empezó en septiembre del año pasado y que escaló hasta la máxima instancia judicial del país.