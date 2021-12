El ex presidente Mauricio Macri embistió ayer contra el oficialismo al sostener que "quienes gobiernan ahora son un ejército de demolición", al tiempo que cuestionó a los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que se ausentaron en la última sesión de la Cámara baja por estar de viaje en el extranjero.

"Recibimos un país en el tercer subsuelo. Prometimos un edificio de 20 pisos. Mucha gente sintió que estábamos lejos de las expectativas porque sólo llegamos hasta el segundo piso y quisieron cambiar. Lamentablemente, quienes gobiernan ahora son un ejército de demolición, han destruido esos dos pisos y ahora estamos en el sexto subsuelo y seguimos bajando", lamentó el fundador del PRO.

En una entrevista que brindó al diario El Sol, Macri insistió en que el Gobierno de Alberto Fernández "ha sido un ejercito de demolición" dado que "no solucionaron ninguno de los problemas que nosotros no pudimos y que habíamos heredado de ellos, y han destruido todas las soluciones que sí habíamos construido".

"Eso requiere que el día que asumamos tendremos que tener el coraje de hacer las reformas que hagan falta para que vuelva a haber trabajo lo mas pronto posible. Todas las decisiones que haya que tomar habrá que tomarlas desde el momento cero porque la gente va a estar muy mal. Pero tiene que haber una esperanza de que haremos las cosas en un tiempo razonable. Hay que generar una serie de cambios que restablezcan el elemento central de una sociedad, que es la confianza", consideró.

El ex jefe de Estado se mostró confiado en que Juntos podrá recuperar el Gobierno en 2023, pero aclaró que hasta ese momento la tarea de la oposición será "evitar al máximo posible que sigan destruyendo cosas".